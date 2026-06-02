مراجعة إلكترونية تمنع مهاجم سويسرا من السفر لأمريكا

قال الاتحاد السويسري لكرة القدم، إن بريل إمبولو مهاجم المنتخب لم يسافر إلى الولايات المتحدة مع تشكيلة الفريق المشاركة في كأس العالم لكرة القدم، بعد وضع تصريح السفر الإلكتروني الخاص به قيد المراجعة.

وتأتي أزمة إمبولو بعد أن أصبح حكم محكمة سويسرية مرتبط بمشاجرة وقعت في بازل عام 2018 نهائياً قبل تسعة أشهر.

وأدين مهاجم ستاد رين في عام 2023 بتهمة توجيه تهديدات متعددة، وحكم عليه بغرامة مع وقف التنفيذ، وهو حكم تم تأييده في الاستئناف بعد أن رفض القضاة روايته للحادثة. وذكرت وسائل إعلام سويسرية في أبريل أن إمبولو قرر عدم رفع القضية إلى المحكمة الفيدرالية، ما جعل الحكم نهائياً.

وأضاف الاتحاد السويسري لكرة القدم في بيان: «لسوء الحظ، لن يستطيع إمبولو السفر حالياً إلى الولايات المتحدة مع الفريق».

وتابع: «كانت الموافقة على تصريح السفر الإلكتروني الخاص به سارية حتى صباح اليوم. ومع ذلك، في الساعة 10:30 بالتوقيت المحلي، تم إبلاغنا بأن الطلب الخاص به قد وضع قيد المراجعة الإضافية».

وأضاف: «نحن على اتصال مباشر حالياً بالسلطات المعنية، ونتوقع أن يسافر بريل في وقت لاحق اليوم أو غداً وينضم إلى الفريق حينها».

وقال متحدث باسم الفريق، الذي كان يستقل طائرته المتجهة إلى لوس أنجليس، لـ«رويترز» إن سويسرا سبق لها السفر إلى هناك لمواجهة المكسيك والولايات المتحدة، وإن إمبولو سُمح له بدخول البلاد آنذاك.

وستلعب سويسرا ضمن المجموعة الثانية في كأس العالم، إلى جانب كندا المشاركة في استضافة البطولة، والبوسنة والهرسك وقطر. وستلعب مباراتها الافتتاحية يوم 12 يونيو في تورونتو ضد كندا.