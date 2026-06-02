نداي.. من حلم بايرن إلى مسرح كأس العالم خلال شهرين

يعيش بارا سابوكو نداي، الموهبة الشابة في فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، قصة صعود أشبه بالحلم هذا العام، أوصلته إلى الانضمام لقائمة منتخب السنغال المشاركة في كأس العالم.

وانضم نداي «18 عاماً» إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة في يناير الماضي، وخاض أول مباراة له في الدوري الألماني خلال أبريل، قبل أن يسجل ظهوره الدولي الأول مع منتخب السنغال يوم الأحد الماضي، حيث لعب المباراة كاملة في الخسارة 2-3 أمام الولايات المتحدة.

وبعدما كان مرشحاً للاستبعاد من القائمة الأولية للمنتخب السنغالي، أصبح الآن أحد اللاعبين الـ26 الذين سيمثلون بلاده في البطولة المقامة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويخوض منتخب السنغال مباراة ودية أخيرة يوم 10 يونيو أمام السعودية استعداداً للمونديال، قبل أن يبدأ مشواره في البطولة يوم 16 يونيو بمواجهة فرنسا، حيث تضم مجموعته أيضاً النرويج والعراق.

وانضم نداي إلى بايرن في يناير قادماً من أكاديمية «جامبينوس ستارز أفريقيا» في جامبيا، وهي أكاديمية تتعاون مع مشروع «ريد آند جولد فوتبول»، وهو شراكة مشتركة بين بايرن ميونخ ولوس أنجليس إف سي الأمريكي.

وينتهي العقد يوم 30 يونيو، ولكن يتوقع أن يصبح عقداً دائماً.

وكان نداي قد خضع سابقاً لفترات اختبار وتدريب مع بايرن، قبل أن يسجل ظهوره الأول في الدوري الألماني كبديل خلال الفوز 5-0 على سانت باولي في أبريل الماضي.

ويمتلك اللاعب حالياً أربع مشاركات في الدوري الألماني بإجمالي 142 دقيقة لعب، منها مباراتان أساسياً، تحت قيادة المدرب البلجيكي فينسنت كومباني.

وأشاد كومباني بنداي، قائلاً: «أثبت أنه واحد من المواهب التي تستحق الانتماء إلى أكاديمية بايرن ميونخ».

وقال نداي في وقت سابق لمجلة النادي «51»: «في جامبيا كنت ألعب دائماً أمام لاعبين من نفس الفئة العمرية، أما هنا فأنا أتدرب مع لاعبين من الطراز العالمي وأعمل تحت قيادة مدرب مميز مثل فينسنت كومباني. أستمتع كثيراً بهذه التجربة وأعتبرها فرصة كبيرة للغاية».