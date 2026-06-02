نوير يعود من الاعتزال لمطاردة أرقام جديدة في كأس العالم

يستعد الحارس المخضرم مانويل نوير لتسجيل ظهوره الخامس في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، بعدما تواجد في قائمة منتخب ألمانيا المشاركة في المونديال، الذي ينطلق في 11 يونيو بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وكان نوير أعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد كأس أمم أوروبا «يورو 2024»، لكنه عاد من جديد، وفي سن الأربعين، بات الحارس المخضرم رقم واحد مجدداً في حراسة مرمى المنتخب الألماني.

ورغم أن يوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، كرر على مدى نحو عامين أن مسألة عودة نوير غير مطروحة، فإنه تراجع عن قراره في النهاية بعدما عجز الحارس مارك أندريه تير شتيغن، كثير الإصابات، أو أوليفر باومان، عن فرض نفسيهما.

وولد نوير بمدينة غيلسنكيرشن الألمانية، شمال الراين فيستفاليا، حيث درس في مدرسة جيسامتشول بيرغر فيلد، والتي أخرجت العديد من لاعبي كرة القدم البارزين، مثل مسعود أوزيل.

وحصل نوير على أول كرة قدم له عندما كان في سن الثانية، فيما كانت أول مباراة له في 3 مارس 1991، قبل 24 يوماً من عيد ميلاده الخامس، وكان مثله الأعلى عندما كان طفلاً هو حارس شالكه الألماني السابق ينس ليمان.

وبدأ نوير مسيرته الاحترافية مع فريق شالكه، حيث خاض مباراته الأولى في الدوري الألماني «بوندسليغا» مع الفريق، حينما شارك بديلاً للحارس فرانك روست المصاب موسم 2006-2007.

ولم يخيب نوير الآمال، وتمكن من تأمين التعادل 2-2 مع حامل اللقب بايرن ميونخ، ورغم صغر سنه، كان متوقعاً أن يكون خليفة محتملاً لليمان في المستقبل مع المنتخب الألماني.

وشهد مشوار نوير منعطفاً آخر بعد انضمامه إلى بايرن ميونخ في يوليو عام 2011 بعقد لمدة خمس سنوات مقابل 22 مليون يورو، مما جعله ثاني أغلى حارس مرمى في تاريخ اللعبة آنذاك، خلف الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون.

وساهم نوير في تتويج بايرن بالعديد من الألقاب والإنجازات على مدار ما يقرب من 15 عاماً، كان أبرزها عام 2013 حينما حقق الثلاثية التاريخية «الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا» مع الفريق البافاري، كما حصد العديد من الجوائز الفردية، أهمها جائزة أفضل حارس في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لمدة أربع سنوات متتالية، بين عامي 2013 و2016.

وفيما يتعلق بمسيرته الدولية، فقد لعب نوير أول مباراة مع منتخب ألمانيا تحت 21 سنة في 15 أغسطس 2006 ضد هولندا، وتوج ببطولة أوروبا للشباب عام 2009 في السويد، وحافظ على نظافة شباكه في المباراة النهائية ضد إنجلترا، والتي انتهت بفوز منتخب «الماكينات» 4-0.

وتم استدعاء نوير في 19 مايو 2009 إلى منتخب ألمانيا الأول في جولة آسيوية، حيث لعب خلالها مباراته الدولية الأولى أمام الإمارات في الثاني من يونيو من ذات العام.

وأصبح نوير حارس ألمانيا الأساسي في كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، وفي المباراة الأولى ضد إنجلترا قدم تمريرة حاسمة لزميله ميروسلاف كلوزه افتتح بها التسجيل، علماً بأنه شارك في جميع مباريات الفريق بتلك النسخة من المونديال باستثناء مباراة تحديد المركز الثالث ضد أوروغواي.

وفي كأس الأمم الأوروبية «يورو 2012»، لعب نوير جميع مباريات التصفيات، مما ساعد ألمانيا على حصد 10 انتصارات من أصل 10 مباريات، وبالتالي تصدر مجموعتها.

وشارك نوير في جميع المباريات الثلاث مع ألمانيا بدور المجموعات في المجموعة التي كانت تسمى «مجموعة الموت»، قبل أن يخرج الفريق من الدور قبل النهائي للمسابقة القارية بالخسارة أمام إيطاليا.

وتميز نوير في كأس العالم 2014 بالبرازيل بدور الحارس «الليبرو»، وهو أسلوب جديد في مركز الحراس استخدمه الحارس الألماني، الذي لعب دوراً مهماً في تتويج بلاده باللقب للمرة الرابعة، عقب فوزها 1-0 على الأرجنتين في النهائي، لينال جائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس مرمى في البطولة.

وفي أمم أوروبا «يورو 2016»، لم يتلق نوير أي هدف في مرحلة المجموعات ودور الـ16، قبل أن تتوقف تلك السلسلة في 2 يوليو 2016 أمام إيطاليا، عندما سجل في مرماه ليوناردو بونوتشي من ركلة جزاء.

ورغم ذلك، سجل نوير رقماً قياسياً في الدقائق المتتالية التي لم يتلق فيها أهدافاً «557 دقيقة»، ليكسر رقم حارس ألمانيا وبايرن ميونخ السابق سيب ماير «481 دقيقة»، قبل أن تودع ألمانيا المسابقة من قبل النهائي إثر خسارتها 1-2 أمام فرنسا.

وقبل بدء التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا، تم تعيين نوير قائداً جديداً للمنتخب الألماني، بعد اعتزال باستيان شفاينشتايغر دولياً، لكن الفريق ظهر بشكل باهت للغاية في المونديال، ليودعه مبكراً من مرحلة المجموعات في مفاجأة من العيار الثقيل.

وفي 11 يونيو 2019، وخلال فوز ألمانيا الساحق 8-0 على إستونيا بتصفيات أمم أوروبا 2020، حافظ نوير على نظافة شباكه للمرة الـ37 في مسيرته الدولية، محطماً بذلك رقماً قياسياً كان قد سجله سيب ماير.

وفي فوز ألمانيا 3-1 على أوكرانيا في 14 نوفمبر 2020، تمكن نوير من معادلة رقم ماير القياسي بـ95 مباراة دولية مع ألمانيا.

وبعد ثلاثة أيام، أصبح نوير الحارس الأكثر مشاركة في تاريخ المنتخب الألماني بمشاركته رقم 96، في مباراة خسرها الفريق 0-6 أمام إسبانيا بدوري أمم أوروبا لموسم 2020-2021، حيث كانت هذه هي أسوأ هزيمة لألمانيا في مباراة رسمية، والمرة الأولى في مسيرة نوير الاحترافية التي يستقبل فيها ستة أهداف في مباراة واحدة.

وخاض نوير مباراته الدولية رقم 100 خلال لقاء ودي ضد منتخب لاتفيا في 7 يونيو 2021، ليصبح أول حارس مرمى ألماني يصل إلى هذا الإنجاز، قبل أن يشارك مع الفريق بكأس أمم أوروبا «يورو 2020»، التي شهدت خروج الفريق من دور الـ16 أمام إنجلترا.

وتم استدعاء نوير لقائمة المنتخب الألماني لمونديال 2022 في قطر، ليصبح أول حارس مرمى ألماني يشارك في أربع نسخ متتالية من كأس العالم.

وفي الأول من ديسمبر، خاض نوير مباراته الـ19 بكأس العالم، محطماً الرقم القياسي السابق لحراس المرمى، والذي كان مسجلاً باسم كل من سيب ماير والبرازيلي كلاوديو تافاريل برصيد 18 مباراة.

ورغم فوز ألمانيا 4-2 على كوستاريكا في آخر مباراة بدور المجموعات، فإنها فشلت في التأهل للأدوار الإقصائية للمرة الثانية على التوالي، ليغتنم الفرنسي هوغو لوريس الفرصة ويحطم رقم نوير، بعدما وصل إلى 20 مباراة في مسيرته بكأس العالم خلال البطولة نفسها، التي شهدت حصول منتخب «الديوك» على الوصافة.

وفي أمم أوروبا «يورو 2024» التي استضافتها ألمانيا، خاض نوير مباراته الدولية رقم 124 والأخيرة مع منتخب بلاده خلال الخسارة أمام إسبانيا في دور الثمانية، حيث حملت تلك المباراة الرقم 39 في مشواره مع الفريق في البطولات الدولية، مما سمح له بتجاوز زميله السابق باستيان شفاينشتايغر، ليصبح اللاعب الألماني الأكثر مشاركة في البطولات الدولية، كما أن مشاركته في 20 مباراة في بطولة أمم أوروبا تعد رقماً قياسياً بين اللاعبين الألمان.

وقرر نوير اعتزال اللعب الدولي عقب أمم أوروبا 2024، ليتفرغ لتحقيق المزيد من الألقاب مع بايرن ميونخ، قبل أن يعود بشكل مفاجئ لقيادة منتخب ألمانيا في المونديال المقبل.

وخلال مسيرته الحافلة مع الساحرة المستديرة، توج نوير بـ36 لقباً على الصعيدين المحلي والقاري مع الأندية والمنتخبات، حيث أحرز لقبين مع شالكه، و32 لقباً مع بايرن بواقع 13 لقباً بالدوري الألماني، و6 ألقاب بكأس ألمانيا، و7 ألقاب في السوبر الألماني، ولقبين بدوري أبطال أوروبا، ومثلهما في السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

كما توج نوير بكأس العالم مع منتخب ألمانيا الأول عام 2014، وكأس أمم أوروبا للشباب مع منتخب ألمانيا تحت 21 سنة عام 2009.