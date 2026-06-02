إعصار مفاجئ يستقبل ميسي والأرجنتين في مقر إقامة المونديال

تعرضت بعثة المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم لاستقبال غير متوقع فور وصولها إلى الولايات المتحدة استعداداً لخوض كأس العالم 2026، وذلك بعدما ضربت عواصف رعدية شديدة وإعصار منطقة كانساس سيتي، التي اتخذها أبطال العالم مقراً لإقامتهم في المونديال.

وكان منتخب «التانغو»، بقيادة نجمه ليونيل ميسي، وصل إلى مدينة كانساس سيتي بعد رحلة طويلة من بيونس آيرس، إلا أن الساعات الأولى من وجود البعثة في المدينة تزامنت مع ظروف جوية قاسية دفعت السلطات المحلية إلى إصدار تحذيرات من خطر الأعاصير.

وذكر مراسل قناة «كيه إم بي سي» المحلية أن سياجاً معدنياً يحمل شعارات المنتخب الأرجنتيني سقط نتيجة الرياح العاتية التي اجتاحت المنطقة خلال الليل، فيما تعرضت بعض الأشجار والشباك المحيطة بمقر إقامة الفريق لأضرار متفاوتة.

وأشارت القناة إلى أن هناك احتمالاً كبيراً بأن يكون لاعبو المنتخب، بمن فيهم ميسي، قد استيقظوا على أصوات صفارات الإنذار الخاصة بالأعاصير في ساعات الفجر الأولى.

وأضافت أن العاصفة تسببت في اقتلاع أغصان الأشجار وإتلاف بعض الحواجز الواقية، بينما نجا الملصق العملاق الذي يحمل صورة ميسي والمثبت على واجهة الفندق من أي أضرار.

ومن المقرر أن يخوض منتخب الأرجنتين مباراتين وديتين استعداداً للبطولة، حيث يواجه هندوراس في ولاية تكساس، قبل أن يلتقي منتخب أيسلندا في ولاية ألاباما، على أن يعود إلى مقره في كانساس سيتي بين المباراتين.

ويستهل المنتخب الأرجنتيني مشواره في البطولة بمواجهة الجزائر يوم 16 يونيو على ملعب أروهيد الشهير، معقل فريق كانساس سيتي تشيفز لكرة القدم الأمريكية، بينما تستضيف المدينة عدداً من المباريات المهمة خلال البطولة، بما في ذلك مباريات لمنتخبات هولندا وتونس والإكوادور والنمسا، إضافة إلى مباراة في دور الـ32 وأخرى في الدور ربع النهائي.