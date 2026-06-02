رسائل الأحفاد تُبكي أنشيلوتي قبل انطلاق المونديال

تأثر المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، بشكل كبير حتى ذرف الدموع، بعدما تلقى رسائل مؤثرة من أحفاده قبل انطلاق منافسات كأس العالم، في مشهد إنساني لاقى تفاعلاً واسعاً بين جماهير كرة القدم حول العالم.

وحملت رسائل الأحفاد كلمات مليئة بالحب والدعم، حيث قال أحدهم: «جدي، نحن دائماً معك، أتمنى أن تفوز بكأس العالم»، بينما تمنى آخر أن يتمكن المنتخب من تجاوز أبرز المنافسين قائلاً: «أتمنى أن نهزم فرنسا وإسبانيا، نحن نحبك». وأضاف حفيد ثالث: «بالتوفيق في كأس العالم يا جدي، نحن نحبك»، فيما اختتم أصغرهم الرسائل بكلمات مؤثرة: «جدي أنا أحبك، اذهب وحقق كأس العالم».

ولم يتمالك أنشيلوتي مشاعره أمام هذه الكلمات الصادقة، لتظهر عليه علامات التأثر الشديد خلال استماعه إلى رسائل أحفاده، في لقطة عكست الجانب الإنساني للمدرب الذي اعتاد الظهور بشخصيته الهادئة والقوية على الخطوط الفنية.

ويُعد أنشيلوتي أحد أبرز المدربين في تاريخ كرة القدم، بعدما حقق العديد من الألقاب والإنجازات مع أكبر الأندية الأوروبية، إلا أن حلم التتويج بكأس العالم يبقى من أبرز التحديات التي يسعى لتحقيقها في مسيرته التدريبية.

وأكدت هذه اللحظات العائلية أن كرة القدم لا تقتصر على المنافسة والألقاب فقط، بل تحمل أيضاً قصصاً إنسانية مؤثرة، يكون فيها دعم العائلة والكلمات الصادقة دافعاً كبيراً نحو تحقيق الأحلام والطموحات على أكبر المسارح الكروية في العالم.