فان دايك يؤمن بقدرة هولندا على الفوز بكأس العالم

أكد فيرجيل فان دايك، قائد ومدافع هولندا، أن منتخب بلاده قادر على الفوز بكأس العالم 2026، ويملك المقومات والجودة والخبرة والروح الجماعية التي تؤهله لحصد أول لقب مونديالي في تاريخ منتخب «الطواحين».

وتدخل هولندا كأس العالم، التي تنطلق بعد أيام قليلة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بطموحات كبيرة لتعويض خيبات أمل سنوات طويلة لم تتذوق خلالها طعم اللقب الأغلى.

وقال فان دايك، نجم ليفربول الإنجليزي، في مقابلة مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»: «نحن مجموعة مترابطة للغاية وأنا أؤمن بها حقاً، لكنك تحتاج أيضاً إلى بعض الحظ، وإلى لاعبين قادرين على صناعة لحظات استثنائية، وتجنب الإصابات، خصوصاً مع العدد الكبير من المباريات التي يخوضها اللاعبون في الوقت الحالي».

وأضاف: «هناك عوامل كثيرة تلعب دورها، لكن عندما أنظر إلى هذه المجموعة وإلى الإمكانات التي نملكها، فإنني أؤمن بالفعل بأننا قادرون على تحقيق شيء استثنائي».

وتابع: «نريد بالطبع الفوز بكأس العالم، ولدينا العناصر المميزة، ولكن الأمر يتطلب أكثر من مجرد لاعبين جيدين، ونخوض كأس العالم بخبرة أكبر، كما أن الشعور مختلف تماماً في المونديال، إنه قمة ما يمكن أن يحققه اللاعب مع منتخب بلاده».

واستعاد فان دايك ذكريات خسارة هولندا المؤلمة أمام الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم الماضية في قطر، مؤكداً أنها كانت مباراة حماسية للغاية، وكان من المتوقع أن يصعب المنافس الأمور عليهم ويقاتل حتى اللحظة الأخيرة، وهذا ما حدث بالفعل، مضيفاً: «أعتقد أننا حققنا عودة مذهلة، وكانت الأفضلية النفسية في صالحنا حينها، وربما كان ينبغي علينا مواصلة الضغط أكثر، لكن من السهل دائماً قول ذلك بعد انتهاء المباراة».

وأردف: «في النهاية تأهلت الأرجنتين، وربما ساعدنا قليلاً أنهم فازوا بكأس العالم لاحقاً، لأنك تستطيع أن تقول إنك خسرت أمام أبطال العالم، كانت مباراة قوية وظلت عالقة في ذهني لفترة طويلة».

وتحدث المدافع المخضرم عن دوره كقائد للمنتخب، مشيراً إلى أن مسؤوليته مساعدة الفريق على تقديم أفضل أداء ممكن، سواء قبل المباراة أو بعدها، والأهم هو تقديم عمل جماعي، موضحاً: «كل ما نحتاجه هو وضع خطة والعمل بروح الفريق الواحد، والاستفادة من دعم الجماهير، والتحلي بالإيجابية».

وأشار إلى أن طموحات هولندا يدعمها مشاركة العديد من اللاعبين في بطولة أمم أوروبا 2024، والتي كانت أول بطولة كبيرة بالنسبة للكثير منهم، وهو ما منحهم خبرة مهمة، كما أن عدداً كبيراً منهم يعيش حالياً أفضل فترات مسيرته، ويلعب مع أندية كبيرة على مستوى دوري أبطال أوروبا.

وختم فان دايك حديثه معرباً عن شعوره بالفخر بما حققه مع المنتخب الهولندي خلال مسيرته حتى الآن، وبالدور الذي لعبه ضمن الجيل الحالي، متمنياً أن يتذكره الناس كقائد جيد ومدافع يملك الكثير من المقومات المميزة.

وتلعب هولندا ضمن المجموعة السادسة التي تضم إلى جانبها منتخبات اليابان وتونس والسويد، حيث تستهل مشوارها في المونديال بمواجهة اليابان في دالاس يوم 15 يونيو الجاري.