النرويج تكسب اختبار السويد قبل مواجهة العراق في كأس العالم

فاز المنتخب النرويجي على نظيره السويدي 3-1، اليوم الاثنين، في مباراة ودية دولية ضمن استعدادات الفريقين لكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

وتقدم المنتخب النرويجي في الدقيقة التاسعة عن طريق يورغن ستراند لارسن، ثم أضاف زميله أنطونيو نوسا الهدف الثاني في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 37، عاد ستراند لارسن للتسجيل مجدداً للمنتخب النرويجي، قبل أن يحرز ألكسندر إيزاك الهدف الوحيد للمنتخب السويدي في الدقيقة 76.

ويلتقي المنتخب النرويجي مع المغرب في مدينة هاريسون الأمريكية، في السابع من الشهر الجاري، في آخر لقاء ودي له قبل مواجهة العراق في مستهل مشواره بالمونديال يوم 16 يونيو/حزيران الجاري، حيث يتواجد الفريق في المجموعة التاسعة التي تضم أيضاً فرنسا والسنغال.

على الجانب الآخر، يتواجد المنتخب السويدي في المجموعة السادسة بالبطولة، ويلتقي مع تونس في أولى مبارياته يوم 14 من الشهر الجاري، لكنه قبل ذلك سيواجه اليونان ودياً يوم الخميس المقبل.

وتضم المجموعة أيضاً، إلى جانب السويد وتونس، منتخبي هولندا واليابان.