مودريتش يستعد للرقصة الأخيرة في كأس العالم

يستعد لوكا مودريتش قائد كرواتيا للمشاركة فيما يتوقع أن يكون آخر كأس عالم لكرة القدم للاعب الفائز بالكرة الذهبية عام 2018، بعدما أعلن المدرب زلاتكو داليتش تشكيلته المكونة من 26 لاعباً دون إجراء أي تغييرات.

والتزم داليتش بالأسماء التي اختارها سابقاً في 18 مايو/أيار، واستبعد سبعة لاعبين احتياطيين، في الوقت الذي تسعى فيه كرواتيا إلى مواصلة النجاحات التي حققتها في كأس العالم خلال السنوات الأخيرة.

وسيحظى مودريتش (40 عاماً) بفرصة أخيرة لقيادة كرواتيا نحو المجد في كأس العالم، بعدما قاد الفريق إلى المباراة النهائية في روسيا 2018، والمركز الثالث في قطر 2022.

وتجمع تشكيلة داليتش بين الخبرة والشباب، تحديداً في خط الدفاع، إذ انضم إلى يوسكو جفارديول لاعب مانشستر سيتي، اللاعب الواعد لوكا فوسكوفيتش، الذي يحظى بتقييم عالٍ بعدما اكتسب الخبرة خلال فترة إعارته إلى هامبورغ.

وتواجه كرواتيا تحدياً صعباً في المجموعة 12 أمام إنجلترا وغانا وبنما.

وفيما يلي تشكيلة الفريق:

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش (دينامو زغرب)، دومينيك كوتارسكي (كوبنهاغن)، إيفور باندور (هال سيتي).

الدفاع: يوسكو جفارديول (مانشستر سيتي)، دوي كاليتا-كار (ريال سوسيداد)، يوسيب سوتالو (أياكس أمستردام)، يوسيب ستانيسيتش (بايرن ميونيخ)، مارين بونغراديتش (فيورنتينا)، مارتن إرليتش (ميتيلاند)، كريستيان ياكيتش (أوغسبورغ)، لوكا فوسكوفيتش (هامبورغ).

الوسط: لوكا مودريتش (ميلان)، ماتيو كوفاتشيتش (مانشستر سيتي)، ماريو باساليتش (أتلانتا)، نيكولا فلاسيتش (تورينو)، لوكا سوتشيتش (ريال سوسيداد)، مارتن باتورينا (كومو)، بيتار سوتشيتش (إنتر ميلان)، نيكولا مورو (بولونيا)، توني فروك (رييكا).

الهجوم: إيفان بيريشيتش (أيندهوفن)، أندريه كراماريتش (هوفنهايم)، أنتي بوديمير (أوساسونا)، ماركو باشاليتش (أورلاندو سيتي)، بيتار موسى (دالاس)، إيجور ماتانوفيتش (فرايبورغ).