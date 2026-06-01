رئيس «فيفا»: تونس تحمل إرثها الثري إلى المونديال

أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو بتاريخ مشاركات منتخب تونس في كأس العالم، حيث يستعد «نسور قرطاج» للحضور للمرة السابعة في المونديال هذا الصيف.

وسافرت بعثة تونس أول أمس السبت إلى النمسا لملاقاة منتخبها، قبل مواجهة بلجيكا يوم السبت في بروكسل، في آخر مباراة إعدادية لكأس العالم.

وكتب إنفانتينو عبر حسابه على منصة تبادل الصور «إنستغرام»، اليوم الاثنين: «باعتبارها أول منتخب إفريقي وعربي في التاريخ يحقق فوزاً في المونديال، تحمل تونس إرثها الثري إلى الساحة العالمية».

وتابع رئيس «فيفا»: «نتمنى لها الأفضل في مسعاها لإلهام العالم وصنع التاريخ من جديد».

وحققت تونس فوزاً تاريخياً في أول مشاركة لها في كأس العالم بالأرجنتين عام 1978، على المكسيك بنتيجة 3-1، ثم خسرت بصعوبة مباراتها الثانية أمام بولندا 0-1، وتعادلت دون أهداف مع بطل العالم في ذلك الوقت منتخب ألمانيا، لتودع البطولة من الدور الأول.

لكن الأداء القوي لـ«نسور قرطاج» منح إفريقيا مقعداً ثانياً في كأس العالم بإسبانيا عام 1982.

وتلعب تونس في مونديال الولايات المتحدة والمكسيك وكندا ضمن المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات السويد وهولندا واليابان.

وتواجه في أولى مبارياتها منتخب السويد يوم 15 يونيو/حزيران على ملعب مدينة مونتيري بالمكسيك.