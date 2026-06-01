توخيل يتحدى حرارة المونديال: إنجلترا قادرة على الذهاب بعيداً

قال المدرب توماس توخيل إن الحرارة والرطوبة ستشكلان عقبات يجب التغلب عليها، لكن منتخب إنجلترا يثق تماماً بقدراته ويمكنه الوصول إلى مراحل متقدمة في كأس العالم لكرة القدم.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب الإنجليزي معسكراً تدريبياً في فلوريدا لمدة 10 أيام، بهدف التأقلم مع الأجواء الحارة قبل انطلاق البطولة.

ومُنح لاعبو أرسنال بوكايو ساكا وديكلان رايس ونوني مادويكي وإبريتشي إيزي وقتاً إضافياً للراحة بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان في بودابست، على أن يلتحقوا بالمعسكر في وقت لاحق.

ومن المتوقع أن ينضم دين هندرسون، حارس كريستال بالاس الذي ساعد فريقه على الفوز بنهائي دوري المؤتمر الأسبوع الماضي، لاحقاً، وسيغيب عن المباراة الودية ضد نيوزيلندا في تامبا يوم السبت.

وسيجتمع باقي اللاعبين، وعددهم 21 لاعباً، وبعضهم يقضي إجازته في الأمريكتين ومنطقة البحر الكاريبي، في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وقال توخيل لشبكة "سكاي سبورتس": "عندما عدت لمتابعة المباريات وبدأت في تخطيط الحصص التدريبية والاجتماعات من أجل جمع الفريق مجدداً في فلوريدا والبناء على ما أنجزناه بالفعل، رأيت كفاءة كبيرة".

وأضاف: "هذا منحني فوراً الثقة الكاملة والحماس بأننا قادرون على الذهاب بعيداً".

واعترف توخيل بأن درجات الحرارة لن تمنح إنجلترا أفضلية بعد موسم طويل وشاق للاعبين مع أنديتهم، قائلاً: "لسنا معتادين على اللعب في مثل هذه الحرارة والرطوبة، وحتى الارتفاع إذا لعبنا في المكسيك. ستكون هناك تحديات كثيرة في كأس العالم. الحرارة واحدة منها، لكننا مستعدون بالفعل".

وتابع: "نعرف الاستجابة الفردية للاعبين بشأن درجات الحرارة، ولدينا استراتيجيات للتبريد. حصلنا على مساعدة من الفريق البريطاني الأولمبي وخبراء من مختلف أنحاء العالم لوضع حلول تساعد اللاعبين على التأقلم".

وأضاف: "نعرف بالضبط مقدار الوقت الذي نريد تعريض اللاعبين فيه لهذه الظروف في المعسكر، والمدة المثالية للتدريب تحت الشمس، مع عدم الإفراط في ذلك".

وكانت الحرارة الشديدة مصدر قلق كبير خلال كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة، التي أقيمت في يونيو ويوليو 2025، بعد تحذيرات خبراء طبيين وروابط اللاعبين من مخاطر الإجهاد الحراري والجفاف وبطء عمليات التعافي.

وأكد توخيل أن إنجلترا لا تبحث عن أعذار قبل البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، قائلاً: "الحرارة عامل مهم، لكن لا ينبغي أن يبدو أننا نبحث عن أعذار. إنها فقط ليست في صالحنا وتمثل عقبة يجب تجاوزها".