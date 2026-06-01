نوير يتعافى ويمنح ألمانيا دفعة قوية قبل كأس العالم

عاد حارس المرمى المخضرم مانويل نوير إلى التدريبات الخاصة بالحراس اليوم الاثنين، ليؤكد جاهزيته للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم.

وأصيب نوير، البالغ من العمر 40 عاماً، في عضلة الساق خلال مباراة فريقه بايرن ميونخ الأخيرة في الدوري الألماني (بوندسليغا) يوم 16 مايو/أيار.

وتسببت الإصابة العضلية في غياب نوير عن المباراة النهائية لكأس ألمانيا، وكذلك المباراة الودية لمنتخب بلاده أمام فنلندا، أمس الأحد.

ورغم أنه خاض تدريبات مكثفة اليوم، لم يكن نوير لائقاً لمواجهة فنلندا التي خاضها المنتخب الألماني بقوام من الصف الثاني.

وترجح عودة نوير جاهزيته للمشاركة في المباراة الودية الأخيرة لألمانيا أمام المنتخب الأمريكي يوم السبت في شيكاغو.

وتراجع مانويل نوير، الفائز مع ألمانيا بكأس العالم 2014، عن اعتزاله اللعب الدولي بعد بطولة أمم أوروبا 2024، وذلك بعد خوض 124 مباراة بقميص منتخب بلاده.

وقرر يوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، استدعاء نوير مجدداً، ليكون الحارس الأساسي في بطولة كأس العالم التي تقام خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويسافر المنتخب الألماني إلى الولايات المتحدة غداً الثلاثاء، على أن يخوض مباراته الأولى أمام كوراساو يوم 14 يونيو/حزيران، قبل مواجهة كوت ديفوار والإكوادور في باقي مشواره بمرحلة المجموعات.