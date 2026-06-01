أوتشوا يدخل التاريخ بجوار ميسي ورونالدو في كأس العالم

يستعد حارس المرمى المخضرم جييرمو أوتشوا للمشاركة السادسة في كأس العالم لكرة القدم، ليسجل رقماً قياسياً يتساوى به مع النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بعد تواجده في قائمة منتخب المكسيك.

واختير أوتشوا، البالغ من العمر 40 عاماً، ضمن قائمة من 26 لاعباً أعلنها خافيير أجيري، مدرب منتخب المكسيك.

وعلى عكس رونالدو وميسي، لم يشارك أوتشوا فعلياً إلا في نسخ كأس العالم أعوام 2014 و2018 و2022، بينما اكتفى بالجلوس بديلاً في مونديالي 2006 و2010، وربما يؤدي الدور نفسه في مونديال 2026، حيث سيكون بديلاً لزميله راؤول رانجيل الحارس الأساسي.

ويلعب أوتشوا في صفوف نادي أيل ليماسول القبرصي، وخاض 153 مباراة دولية بقميص منتخب بلاده.

ويستهل المنتخب المكسيكي مشاركته في كأس العالم، التي يستضيفها بالاشتراك مع الولايات المتحدة وكندا، بمواجهة جنوب إفريقيا في 11 يونيو/حزيران.

وسيلعب منتخب المكسيك أيضاً ضد كوريا الجنوبية والتشيك في دور المجموعات.