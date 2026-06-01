فرنسا أغلى منتخبات مونديال 2026 بـ1.48 مليار يورو

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم نحو منافسات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك اعتباراً من شهر يونيو الجاري، في نسخة تاريخية تشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخباً من مختلف القارات، ما يزيد من حجم المنافسة والإثارة في الحدث الكروي الأكبر عالمياً.

ووفقاً لبيانات موقع «ترانسفير ماركت» الألماني المتخصص في تقييم اللاعبين ورصد قيمهم السوقية، بلغت القيمة السوقية الإجمالية للمنتخبات الـ48 المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 أكثر من 17.27 مليار يورو، وهو رقم يعكس حجم النجوم والمواهب التي ستشارك في البطولة.

وتستحوذ المنتخبات الأوروبية على النصيب الأكبر من هذه القيمة بنسبة تصل إلى 34.91%، في ظل امتلاكها العديد من أبرز اللاعبين في العالم.

ويأتي المنتخب الفرنسي في صدارة قائمة المنتخبات الأعلى قيمة سوقية بين جميع المشاركين في المونديال، بقيمة إجمالية تبلغ 1.48 مليار يورو، ليؤكد مكانته كأحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب العالمي.

ويضم منتخب «الديوك» كوكبة من النجوم الذين ينشطون في أكبر الأندية الأوروبية، ما يجعله صاحب أعلى قيمة تسويقية في البطولة.

وعلى مستوى المجموعة التاسعة من منافسات كأس العالم 2026، يتصدر المنتخب الفرنسي ترتيب المجموعة من حيث القيمة السوقية بفارق كبير عن بقية منافسيه السنغال والعراق والنرويج، مستفيداً من امتلاكه مجموعة من اللاعبين المصنفين بين الأغلى عالمياً.

ويتربع النجم كيليان مبابي على رأس قائمة اللاعبين الأعلى قيمة سوقية في المنتخب الفرنسي، إذ تبلغ قيمته التسويقية 200 مليون يورو، مستنداً إلى مستوياته المميزة وتأثيره الكبير مع ناديه ومنتخب بلاده.

ويأتي خلفه مباشرة مايكل أوليسيه بقيمة سوقية تصل إلى 150 مليون يورو، بعد المستويات اللافتة التي قدمها في السنوات الأخيرة.

أما المركز الثالث في قائمة الأغلى داخل المنتخب الفرنسي فيشغله النجم عثمان ديمبيلي بقيمة سوقية تبلغ 100 مليون يورو، بعدما واصل تألقه على الساحة الأوروبية، ليعزز مكانته بين أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

وبفضل هذه المجموعة المميزة من اللاعبين، يدخل المنتخب الفرنسي منافسات كأس العالم 2026 بطموحات كبيرة لاستعادة اللقب العالمي، مستنداً إلى مزيج من الخبرة والجودة الفنية والقيمة السوقية المرتفعة التي تجعله أحد أقوى المنتخبات المشاركة في البطولة.