السعودية تعلن قائمتها النهائية لكأس العالم 2026

أعلن اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني لمنتخب السعودية، القائمة النهائية للفريق التي ستشارك في كأس العالم 2026 لكرة القدم.

وضمت اختيارات دونيس 26 لاعبًا، وهم: محمد العويس، نواف العقيدي، أحمد الكسار، عبد الإله العمري، حسان التمبكتي، جهاد ذكري، علي لاجامي، حسن كادش، سعود عبد الحميد، محمد أبو الشامات، علي مجرشي، متعب الحربي، نواف بوشل، محمد كنو، عبد الله الخيبري، زياد الجهني، ناصر الدوسري، مصعب الجوير، علاء آل حجي، سالم الدوسري، خالد الغنام، أيمن يحيى، سلطان مندش، فراس البريكان، صالح الشهري، وعبد الله الحمدان.

ومن جهة أخرى، سيواصل اللاعبون عبد الله آل سالم، وعبد الرحمن الصانبي، وعبد القدوس عطية مشاركتهم في معسكر المنتخب السعودي، بناءً على طلب المدير الفني جورجيوس دونيس.

وأوضح حساب المنتخب السعودي عبر منصة «إكس» أن هذا الإجراء يأتي وفقًا للوائح البطولة، التي تتيح استبدال أي لاعب مُدرج في القائمة النهائية قبل موعد المباراة الأولى للمنتخب بـ24 ساعة، حال تعرضه لإصابة تمنعه من المشاركة في مباريات البطولة.

كما تسمح اللوائح باستبدال حارس المرمى المصاب في أي وقت خلال فترة المشاركة في البطولة.

ويأتي المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات إسبانيا وأوروجواي والرأس الأخضر.