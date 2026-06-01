راشفورد يتأهب للمونديال من معقل ميسي

يواصل النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد استعداداته للمشاركة مع منتخب «الأسود الثلاثة» في كأس العالم 2026، بعدما اختار التدرب في مقر نادي إنتر ميامي الأمريكي، الذي يتألق في صفوفه الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

وذكرت تقارير أن مهاجم برشلونة استغل وجوده في ميامي خلال الفترة بين نهاية الموسم وانضمامه إلى معسكر المنتخب الإنجليزي، ليخوض برنامجًا تدريبيًا فرديًا داخل منشآت إنتر ميامي، التي تعد من بين الأكثر تطورًا على مستوى الدوري الأمريكي لكرة القدم.

ونشر راشفورد صورًا له أثناء أداء تدريبات بدنية داخل صالة الألعاب الرياضية، إلى جانب حصص ميدانية مكثفة برفقة أفراد من طاقمه الخاص، في إطار سعيه للوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل انطلاق منافسات كأس العالم.

وتحظى منشآت إنتر ميامي بسمعة كبيرة في السنوات الأخيرة، بفضل التقنيات الحديثة وأساليب التدريب المتطورة التي توفرها للاعبين، ما جعلها وجهة مفضلة للعديد من النجوم الباحثين عن إعداد مثالي قبل الاستحقاقات المهمة.

ويأمل راشفورد في استثمار مشاركته المرتقبة مع منتخب إنجلترا في كأس العالم لتأكيد مستواه الفني وإقناع إدارة برشلونة بحسم مستقبله بشكل نهائي، حيث لم يتحدد بعد مصير اللاعب، في ظل استمرار التكهنات بشأن إمكانية بقائه مع النادي الكتالوني خلال الموسم المقبل.

وتفتتح إنجلترا مشوارها في كأس العالم بمواجهة كرواتيا، ثم تلعب أمام غانا، قبل مواجهة بنما في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات، وسط آمال كبيرة بأن يكون راشفورد أحد أبرز أسلحة المنتخب الإنجليزي في المونديال.