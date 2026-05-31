

يتواصل العد التنازلي على انطلاق بطولة كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسط ترقب للظهور الأول للبطولة في ثوبها الجديد بمشاركة 48 منتخباً لأول مرة في تاريخها.



وشهد كأس العالم على مدار تاريخه العديد من الأرقام القياسية، وأحد أهم الأرقام التاريخية التي تظل عالقة في أذهان الكثيرين هو أسرع هدف في تاريخ المونديال.



ظل رقم أسرع هدف في كأس العالم قديماً صامداً لأربعين سنة في واحد من أطول الأرقام لم تكسر لمدة طويلة، قبل أن تأتي البطولة الأولى في الألفية الجديدة عقب نهاية القرن الماضي.



ويحمل التاريخ اسم التركي هاكان شوكور كمسجل لأسرع هدف في تاريخ المونديال، وذلك في نسخة كأس العالم التي أقيمت في كوريا الجنوبية واليابان عام 2002، إذ سجل هدفه بعد 11 ثانية فقط.



ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تقريراً عن شوكور وهدفه الأسرع مع تبقي 11 يوماً على انطلاق المونديال.



ولم تكن تركيا قد بدأت اللعب فعلياً، حيث مرر منتخب كوريا الجنوبية الكرة إلى الخلف من نقطة البداية، ليقتنص إلهان مانسيز الكرة ويخطفها من هونغ ميونغ بو، قبل أن يمررها إلى شوكور الذي استلمها بلمسة واحدة ثم سددها متجاوزاً الحارس لي وو جاي، وقد مهد ذلك لانتصار مثير لتركيا بنتيجة 3-2 وحصد الميدالية البرونزية.



ويحتل المركز الثاني في قائمة أسرع الأهداف في تاريخ المونديال، فاتسلاف ماسك لاعب تشيكوسلوفاكيا بعدما أحرز هدفه بعد 15 ثانية فقط في نسخة عام 1962 في تشيلي، ثم الألماني إرنست لِهنر (25 ثانية عام 1934)، والإنجليزي برايان روبسون (28 ثانية عام 1982)، ويأتي في المركز الخامس الأمريكي كلينت ديمبسي (30 ثانية عام 2014).



أسرع الأهداف في تاريخ كأس العالم



1)هاكان شوكور 11 ثانية في 2002

2)فاتسلاف ماسِك 15 ثانية في 1962

3)إرنست لينر 25 ثانية في 1934

4)برايان روبسون 28 ثانية في 1982

5)كلينت ديمبسي 30 ثانية في 2014

6)برنارد لاكومب 31 ثانية في 1978

7)آرنه نيبرغ 35 ثانية في 1938

8)إميل فينانت 35 ثانية في 1938

9)فلوريان ألبرت 50 ثانية في 1962

10)أدالبرت ديشو 50 ثانية في 1930

11)باك سيونغ-زن 50 ثانية في 1966

12)سيلزو أيالا 52 ثانية في 1998

13)ماتياس يورنسن 55 ثانية في 2018