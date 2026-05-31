استدعاء مفاجئ لنجل أسطورة مانشستر يونايتد للمونديال



أعلن الاتحاد الإسكتلندي لكرة القدم، استدعاء موهبة مانشستر يونايتد، اللاعب الشاب تايلر فليتشر إلى قائمة المنتخب المشاركة في كأس العالم، وذلك لتعويض غياب لاعب الوسط بيلي جيلمور الذي تعرض للإصابة قبل أيام من كأس العالم.



وجاء قرار الاستدعاء بعد الإصابة التي تعرض لها جيلمور خلال المباراة الودية التي فاز فيها المنتخب الإسكتلندي على كوراساو بنتيجة 4-1، أمس السبت، ما دفع المدرب ستيف كلارك إلى البحث عن بديل سريع قبل انطلاق منافسات المونديال.



ويعد استدعاء فليتشر، البالغ من العمر 19 عاماً، مفاجأة للكثيرين، إذ لم يشارك سوى في مباراتين فقط مع الفريق الأول لمانشستر يونايتد خلال الموسم الأخير، ورغم قلة خبرته على مستوى الكبار، نال اللاعب ثقة الجهاز الفني للمنتخب بعدما قدم مستويات جيدة خلال التدريبات الأخيرة، إضافة إلى ظهوره الأول بقميص اسكتلندا في مواجهة كوراساو.



وقال الاتحاد الإسكتلندي، الأحد، في بيان على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «بعد إصابة بيلي جيلمور، يمكننا تأكيد انضمام تايلر فليتشر، البالغ من العمر 19 عاماً، إلى قائمة منتخبنا المشاركة في كأس العالم، وذلك بعد ظهوره الدولي الأول أمام كوراساو».



ويحمل فليتشر إرثاً كروياً مميزاً، فهو نجل دارين فليتشر، نجم مانشستر يونايتد السابق وأحد أبرز لاعبي المنتخب الإسكتلندي عبر التاريخ. وسيأمل اللاعب الشاب في السير على خطى والده وترك بصمته خلال أول مشاركة له في أكبر محفل كروي عالمي.



وبدأ تايلر المولود في مانشستر، مسيرته الكروية في منتخبات إنجلترا للشباب قبل أن ينضم إلى منتخب اسكتلندا عام

2023

أما شقيقه جاك، فقد اختار البقاء مع إنجلترا، حتى أنهما التقيا في مباراة ضمن فئة تحت 19 سنة في العام الماضي.