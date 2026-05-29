كأس العالم يواجه «إيبولا» بإجراءات مشتركة



أعلن الولايات المتحدة وكندا والمكسيك المستضيفة لكأس العالم عن إجراءات مشتركة تتعلق بالبطولة، وذلك رداً على تفشي فيروس إيبولا في وسط قارة أفريقيا.



وأعلنت حكومة الولايات المتحدة، الجمعة، نيابة عن الدول الثلاث المستضيفة، أنه سيتم اتخاذ إجراءات منسقة لحماية الصحة العامة فيما يتعلق بالسفر من المناطق الأفريقية الأكثر عرضة لخطر الإيبولا، ولكن لم يتم تقديم أي تفاصيل حول هذه الإجراءات.



وذكر بيان: «يهدف هذا النهج المنسق إلى حماية مواطنينا وملايين الزوار والمشجعين والرياضيين والسياح المتوقعين خلال كأس العالم 2026، مع الحفاظ على حركة السفر والتجارة عبر حدودنا». ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الإجراءات ستشمل حظر دخول أو فرض حجر صحي.



وأضاف البيان: «تظل صحة وسلامة كل شخص في المنطقة على رأس أولوياتنا مع ترحيبنا بالعالم في أمريكا الشمالية».



كانت الولايات المتحدة قد فرضت شروطاً صارمة على دخول بعثة الكونغو لأراضيها، تمثلت في إلزامية الخضوع لعزل صحي لمدة 21 يوماً.



يأتي هذا في أعقاب إعلان منظمة الصحة العالمية تفشي جائحة «إيبولا» كحالة طوارئ صحية عامة ذات بُعد دولي.



وبناءً على ذلك، فعّلت السلطات الأمريكية قراراً يقضي بمنع دخول جميع الرعايا الأجانب الذين تواجدوا في دول الكونغو الديمقراطية، أوغندا، وجنوب السودان خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، على أن يستمر هذا الحظر لمدة 30 يوماً.



وتشهد المناطق الشرقية من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأجزاء من أوغندا حالياً تفشي فيروس إيبولا الخطِر.



ووفقًا لآخر البيانات الحكومية، هناك أكثر من 1000 حالة مشتبه بها في الكونغو، ونحو 250 حالة وفاة. وفي أوغندا المجاورة شرقاً، فإن الأرقام أقل بكثير.



إيبولا هو مرض معدٍ وخطِر يهدد الحياة، وينتقل عبر الاتصال الجسدي وسوائل الجسم.



وفي عامي 2014 و2015، توفي أكثر من 11 ألف شخص خلال وباء إيبولا في غرب أفريقيا. وخلال ثاني أسوأ تفشٍّ للمرض بين 2018 و2020 في مناطق شرق الكونغو، توفي نحو 2300 شخص.