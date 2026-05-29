رئيسة المكسيك تهدي تذكرتها لافتتاح المونديال إلى شابة من السكان الأصليين



منحت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم تذكرتها الخاصة بالمباراة الافتتاحية لكأس العالم في مكسيكو سيتي يوم 11 يونيو المقبل إلى شابة من السكان الأصليين تعشق كرة القدم. وتستضيف المكسيك مع كندا والولايات المتحدة البطولة في الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو المقبل .



وحصلت الشابة البالغة من العمر 21 عاماً على التذكرة المميزة رقم 00001 الخاصة بالمقعد رقم 1 في الصف الأول.



وكانت شينباوم أعلنت سابقاً أنها لن تحضر افتتاح كأس العالم في ملعب أزتيكا بشكل شخصي، بل ستتابع حفل الافتتاح ومباراة المكسيك أمام جنوب أفريقيا عبر شاشة عرض جماهيرية في ساحة زوكالو الشهيرة.



وفازت يوليت سيرفانتيس كواكيوهوا، وهي شابة من السكان الأصليين من ولاية فيراكروز، شرق المكسيك، بمسابقة شارك فيها أكثر من ألف متسابق.



وطلب من المشاركات الشابات استعراض مهاراتهن الكروية في مقطع فيديو، وقدمت الفائزة، وهي حافية القدمين وترتدي الزي التقليدي، عرضاً لمهاراتها أيضاً خلال المؤتمر الصحفي لرئيسة البلدية بعد تسلمها الجائزة.



وقالت شينباوم: «من المثير للغاية مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بكل هؤلاء الفتيات». وأضافت أن الفائزة لن تمثلها وحدها، بل ستمثل المكسيك بأكملها خلال حفل الافتتاح.



وتم توزيع أربع تذاكر إجمالاً، اثنتان منها للمباراة الافتتاحية، بينما تم تخصيص التذكرتين الأخريين لمباراتين في المدينتين المكسيكيتين المستضيفتين الأخريين لمباريات البطولة، مونتيري وجوادالاخارا.