المنتخب القطري يخسر ودياً أمام أيرلندا استعداداً لكأس العالم

خسر منتخب قطر ودياً أمام مضيفه الأيرلندي بنتيجة 0 - 1 الخميس ضمن التحضيرات لخوض نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

وسجل ناثان كولينز هدف المباراة الوحيد الذي جاء مبكراً للغاية في الدقيقة الخامسة بعد تمريرة من جاك مويلان.

ولم يستفد المنتخب القطري من طرد مويلان من المنتخب الأيرلندي في الدقيقة 45، ليفشل الضيوف في التعديل، بينما أجرى المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي عدة تعديلات، لكنها لم تغير النتيجة.

وفي الدقيقة 78 نال المعز علي لاعب منتخب قطر بطاقة حمراء مباشرة بسبب احتكاك مع أحد لاعبي المنافس، ليكمل العنابي الدقائق المتبقية بنقص عددي.

ويلعب منتخب قطر ودية جديدة ضد السلفادور يوم 6 يونيو المقبل، قبل خوض نهائيات المونديال التي يشارك فيها بالمجموعة الثانية رفقة كندا والبوسنة والهرسك وسويسرا.