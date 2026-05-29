المنتخب المصري يتخطى نظيره الروسي ضمن تحضيرات كأس العالم



تغلب المنتخب المصري لكرة القدم على نظيره الروسي بنتيجة 1 - 0، الخميس، في تجربة ودية أخيرة لمصر قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لبدء معسكر تدريبي أخير؛ تمهيداً للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.



وسجل مصطفى عبدالرؤوف "زيكو" لاعب بيراميدز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65، في مشاركته الدولية الأولى مع مصر.



ويتقابل منتخب مصر مع نظيره البرازيلي يوم السابع من يونيو المقبل، وهي الودية الأخيرة قبل بدء مشوار بطولة كأس العالم، حيث يلعب المنتخب المصري في المجموعة السابعة التي تضم كلاً من: بلجيكا، ونيوزيلندا، وإيران.