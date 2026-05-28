من بيليه إلى ميسي ومبابي.. رحلة الأرقام القياسية في كأس العالم



في كأس العالم لكرة القدم لا تبدو الأرقام مجرد إحصاءات جامدة تحفظ في سجلات الاتحاد الدولي، بل تتحول مع مرور الزمن إلى شواهد تاريخية، تكشف كيف تغيّرت اللعبة نفسها، وكيف تبدلت موازين القوى، وكيف نجحت بعض الأجيال في ترك بصمة تبدو أحياناً أقرب إلى الخلود، فمنذ انطلاق النسخة الأولى في أوروغواي عام 1930 وحتى الوصول إلى نسخة قطر 2022، التي شهدت أعلى معدل تهديفي في تاريخ البطولة، تحولت المونديالات المتعاقبة إلى أرشيف ضخم، يحمل داخله قصصاً عن العبقرية الفردية، والسيطرة الجماعية، والانهيارات التاريخية، واللحظات التي غيّرت وجه كرة القدم العالمية بالكامل.



وعندما تُفتح سجلات كأس العالم يبقى المنتخب البرازيلي الاسم الأكثر حضوراً وهيمنة في تاريخ البطولة، فالبرازيل هي المنتخب الوحيد، الذي شارك في جميع نسخ كأس العالم دون غياب، وصولاً إلى 22 مشاركة متتالية، كما أنها الأكثر تتويجاً باللقب بخمس بطولات أعوام 1958 و1962 و1970 و1994 و2002. هذه السيطرة لا تنعكس فقط في عدد الألقاب، بل أيضاً في حجم الحضور التراكمي داخل البطولة، إذ يملك المنتخب البرازيلي الرقم القياسي في عدد المباريات برصيد 114 مباراة، وعدد الانتصارات بـ76 فوزاً، إضافة إلى كونه المنتخب الأكثر تسجيلاً للأهداف بإجمالي 237 هدفاً، وحتى عندما يتعلق الأمر بالسلاسل التاريخية يبقى اسم البرازيل حاضراً بقوة، بعدما حققت أطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ كأس العالم بـ11 انتصاراً متتابعاً بين نسختي 2002 و2006، فضلاً عن امتلاكها أطول سلسلة لا هزيمة بـ13 مباراة بين 1958 و1966.



ورغم الهيمنة البرازيلية التاريخية فإن ألمانيا تظل الطرف الأكثر استقراراً واستمرارية عبر الأجيال المختلفة. المنتخب الألماني، بما يشمله من تاريخ ألمانيا الغربية شارك في 20 نسخة، وحقق اللقب أربع مرات، لكنه صنع مكانته الخاصة من خلال قدرته الدائمة على الوصول إلى الأدوار المتقدمة. ويظهر ذلك بوضوح في امتلاكه 112 مباراة مونديالية، و232 هدفاً، إضافة إلى حضوره المكثف في النهائيات، ونصف النهائيات على امتداد عقود طويلة، كما أن ألمانيا تمتلك حضوراً فردياً ضخماً في سجلات البطولة، سواء عبر لوثار ماتيوس أو ميروسلاف كلوزه أو جيرد مولر أو فيليب لام أو غيرهم من الأسماء التي ارتبطت مباشرة بتاريخ كأس العالم.



أما على مستوى الأرقام الفردية فإن الصراع التاريخي بين الهدافين يظل أحد أكثر الملفات إثارة في تاريخ المونديال. ويتصدر الألماني ميروسلاف كلوزه القائمة التاريخية برصيد 16 هدفاً، سجلها خلال نسخ 2002 و2006 و2010 و2014، وكان هدفه الشهير أمام البرازيل في نصف نهائي نسخة 2014 هو اللحظة التي انفرد فيها بالرقم القياسي، متجاوزاً الظاهرة البرازيلي رونالدو صاحب الـ15 هدفاً، لكن اللافت أن هذا الرقم، رغم صعوبته، لا يبدو مستحيل الكسر، خصوصاً مع تطور عدد المباريات في النظام الجديد للبطولة، وظهور لاعبين يمتلكون استمرارية استثنائية، على رأسهم الفرنسي كيليان مبابي، الذي وصل بالفعل إلى ثمانية أهداف في نسخة 2022، و12 هدفاً إجمالاً، وهو لا يزال في منتصف مسيرته الدولية تقريباً.



وفي قلب هذا الصراع أيضاً يقف الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي لم يكتفِ فقط بقيادة بلاده إلى لقب 2022، بل حطم سلسلة ضخمة من الأرقام الفردية، فقد أصبح أكثر لاعب خوضاً للمباريات في تاريخ كأس العالم بـ26 مباراة، متجاوزاً لوثار ماتيوس، كما وصل إلى 13 هدفاً مونديالياً، وشارك في خمس نسخ مختلفة، ووصل إلى 2315 دقيقة لعب، وهو الرقم الأعلى في تاريخ البطولة، لكن قيمة ميسي لا ترتبط فقط بالأهداف، بل أيضاً بحجم تأثيره الكامل داخل المباريات، إذ وصل إلى 21 مساهمة تهديفية بين التسجيل والصناعة، مقترباً للغاية من الرقم التاريخي المرتبط بالبرازيلي بيليه، الذي سجل وصنع ما مجموعه 22 مساهمة تهديفية بين 1958 و1970.



ورغم أن ميسي يملك الأرقام الأكثر اكتمالاً في العصر الحديث فإن بعض السجلات الفردية لا تزال تبدو شبه مغلقة أمام الأجيال الجديدة، فالفرنسي جوست فونتين ما زال يحتفظ حتى اليوم بالرقم القياسي لعدد الأهداف في نسخة واحدة، بعدما سجل 13 هدفاً في مونديال 1958 بالسويد، وهو رقم صمد رغم تطور كرة القدم الهجومية، وزيادة عدد المباريات، وخلفه يأتي المجري ساندور كوتشيس بـ11 هدفاً في نسخة 1954، ثم الألماني جيرد مولر بعشرة أهداف في نسخة 1970، وحتى كيليان مبابي، الذي قدم واحدة من أعظم النسخ الفردية الحديثة في 2022، توقف عند ثمانية أهداف فقط، ليبقى رقم فونتين قائماً منذ أكثر من ستة عقود.



وتحتفظ بعض الأرقام بخصوصية أكبر، لأنها ترتبط بلحظة استثنائية يصعب تكرارها داخل مباراة واحدة، ففي نسخة 1994 بالولايات المتحدة سجل الروسي أوليج سالينكو خمسة أهداف كاملة في مباراة واحدة أمام الكاميرون، ليصبح اللاعب الوحيد في تاريخ كأس العالم، الذي يحقق هذا الإنجاز. ويُنظر إلى هذا الرقم باعتباره من أكثر الأرقام شبه المستحيلة في كرة القدم الحديثة، بسبب التقارب التكتيكي الكبير بين المنتخبات، واختفاء الفوارق الضخمة، التي كانت موجودة في العقود السابقة.



أما الهاتريك فيملك بدوره مساحة خاصة داخل تاريخ البطولة، فهناك لاعبون نجحوا في تسجيل ثلاثيات متعددة، مثل ساندور كوتشيس وجوست فونتين وجيرد مولر وجابرييل باتيستوتا، لكن الإنجاز الأكثر خلوداً يبقى باسم الإنجليزي جيف هيرست، الذي لا يزال اللاعب الوحيد الذي سجل هاتريك في نهائي كأس العالم، وذلك خلال نهائي 1966 أمام ألمانيا الغربية على ملعب ويمبلي.



وفي جانب الأعمار تبدو سجلات كأس العالم وكأنها تجمع بين أقصى درجات البدايات والنهايات، فالبرازيلي بيليه لا يزال أصغر لاعب يسجل هدفاً في تاريخ البطولة عندما هز شباك ويلز في نسخة 1958 بعمر 17 عاماً و239 يوماً، بينما يبقى لاعب أيرلندا الشمالية نورمان وايتسايد أصغر لاعب يشارك في البطولة بعمر 17 عاماً و41 يوماً فقط، وعلى الطرف المقابل يقف المصري عصام الحضري كونه أكبر لاعب يشارك في تاريخ كأس العالم، بعدما لعب أمام السعودية في نسخة 2018 بعمر 45 عاماً و161 يوماً، في حين يبقى الكاميروني روجيه ميلا أكبر لاعب يسجل هدفاً في البطولة عندما هز شباك روسيا عام 1994 بعمر تجاوز 42 عاماً.



وتكشف أرقام الحراس عن طبقة مختلفة تماماً من التميز، فالإنجليزي بيتر شيلتون، والفرنسي فابيان بارتيز يتقاسمان الرقم القياسي في عدد المباريات بشباك نظيفة برصيد عشر مباريات لكل منهما، بينما ارتبطت بعض النسخ بحراس صنعوا البطولة بأكملها تقريباً، مثل الألماني أوليفر كان في 2002، الذي أصبح الحارس الوحيد الذي يفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في البطولة.

ولا تتوقف الأرقام عند الأفراد، بل تمتد إلى المباريات نفسها، حيث شهد تاريخ كأس العالم نتائج بدت أقرب إلى الجنون الكروي، فأعلى مباراة تهديفية في تاريخ البطولة انتهت بفوز النمسا على سويسرا 7 / 5 في نسخة 1954، بإجمالي 12 هدفاً، بينما حققت المجر واحدة من أعنف النتائج عندما اكتسحت السلفادور 10 / 1 في نسخة 1982، كما شهدت البطولة انتصارات تاريخية أخرى مثل فوز ألمانيا على السعودية 8 / صفر في 2002، ويوغوسلافيا على زائير 9 / صفر في 1974.



وفي المقابل فإن بعض الأرقام السلبية تحمل دلالات خاصة أيضاً، فالمكسيك تتصدر قائمة أكثر المنتخبات تعرضاً للخسارة في تاريخ البطولة بـ28 هزيمة، بينما امتلكت بلغاريا أطول سلسلة بلا فوز امتدت إلى 16 مباراة بين 1962 و1994، كما دخلت كوريا الجنوبية وتونس والسعودية قوائم السلاسل السلبية الطويلة قبل أن تتمكن لاحقاً من كسرها.



أما من حيث الانضباط فقد تحولت بعض مباريات كأس العالم إلى معارك حقيقية. مباراة البرتغال وهولندا في نسخة 2006 دخلت التاريخ باعتبارها الأكثر حصولاً على البطاقات الحمراء بواقع أربع حالات طرد، كما شهدت مباراة هولندا والأرجنتين في دور الثمانية لمونديال 2022 رقماً قياسياً في البطاقات الصفراء بلغ 18 بطاقة، في انعكاس واضح للتوتر والضغط النفسي الهائل في الأدوار الإقصائية.



وعندما يتعلق الأمر بالجماهير فإن كأس العالم تكشف بدورها عن تطور الظاهرة الكروية عالمياً، فمباراة أوروجواي والبرازيل في نهائي 1950 على ملعب ماراكانا ما زالت تحمل الرقم القياسي للحضور الجماهيري بنحو 173 ألف متفرج، وفق الأرقام الرسمية، بينما تشير بعض التقديرات التاريخية إلى أن العدد الحقيقي اقترب من 200 ألف شخص، أما نسخة الولايات المتحدة 1994 فتبقى الأعلى حضوراً على مستوى البطولة كاملة بأكثر من 5, 3 ملايين مشجع، في تأكيد على قدرة كأس العالم على التحول إلى حدث عالمي يتجاوز الرياضة نفسها.



وعلى النقيض تماماً تكشف النسخة الأولى من كأس العالم في أوروغواي عام 1930 حجم الفارق الهائل بين بدايات البطولة وشعبيتها الحالية، بعدما شهدت مباراة بيرو ورومانيا حضور نحو 300 متفرج فقط، ليبقى ذلك أقل حضور جماهيري موثق في تاريخ المونديال، في زمن كانت فيه البطولة لا تزال مشروعاً ناشئاً بعيداً عن الهيمنة العالمية الحالية.



وشهدت نسخة قطر 2022 بدورها مجموعة من الأرقام غير المسبوقة، إذ أصبحت الأعلى تهديفياً في تاريخ البطولة بـ172 هدفاً، كما شهدت واحدة من أكثر النهايات إثارة في التاريخ عبر نهائي الأرجنتين وفرنسا، الذي جمع بين ميسي ومبابي في مواجهة تحولت فوراً إلى واحدة من أعظم مباريات كأس العالم على الإطلاق، كذلك أصبحت المغرب أول منتخب أفريقي يبلغ نصف النهائي، بينما دخلت قطر التاريخ بشكل مختلف، بعدما أصبحت أول دولة مستضيفة تخسر المباراة الافتتاحية.



ورغم كل هذه الأرقام فإن القيمة الحقيقية لكأس العالم لا تكمن فقط في السجلات نفسها، بل في الطريقة التي تعكس بها تطور كرة القدم عبر العقود، فالأرقام القديمة جاءت في زمن كانت فيه الفوارق البدنية والتكتيكية هائلة، بينما أصبحت الأرقام الحديثة أكثر صعوبة، بسبب تقارب المستويات والضغط البدني والذهني الهائل، ولهذا تبدو بعض السجلات قابلة للكسر مستقبلاً، مثل عدد الأهداف أو المباريات، في حين تبدو سجلات أخرى أقرب إلى الرمزية التاريخية، التي يصعب تكرارها، مثل 13 هدفاً في نسخة واحدة، أو تسجيل خمسة أهداف في مباراة واحدة، أو الاستمرار في اللعب حتى الخامسة والأربعين داخل البطولة الأكثر ضغطاً في العالم.



وفي النهاية تبقى أرقام كأس العالم أكثر من مجرد إحصاءات محفوظة في الكتب. إنها ذاكرة كاملة لكرة القدم الحديثة، تكشف كيف تغيرت اللعبة، وكيف ولدت الأساطير، وكيف تحولت بعض اللحظات إلى علامات لا تمحى في تاريخ الرياضة، فكل رقم داخل المونديال يحمل وراءه قصة جيل، وظروف حقبة، وشكل كرة قدم ربما لم يعد موجوداً، ولهذا تبقى سجلات كأس العالم في النهاية ليست مجرد أرقام، بل صارت تاريخاً حياً للعبة الأكثر شعبية على وجه الأرض.



ولا تتوقف السجلات القياسية في كأس العالم عند حدود الأهداف والمباريات فقط، بل تمتد إلى تفاصيل أكثر دقة تكشف حجم التحولات، التي شهدتها البطولة عبر تاريخها الطويل، ففي سجل السرعة يحتفظ التركي هاكان شاكور بأسرع هدف في تاريخ كأس العالم بعدما هز شباك كوريا الجنوبية بعد 11 ثانية فقط في مباراة تحديد المركز الثالث بنسخة 2002، وهو رقم ظل صامداً رغم التطور الكبير في نسق اللعب الحديث، أما أسرع هدف سجله لاعب بديل فكان من نصيب الدنماركي إيبّي ساند، الذي احتاج إلى 16 ثانية فقط بعد نزوله إلى أرض الملعب ليسجل في مرمى نيجيريا خلال نسخة 1998، في واحدة من أكثر اللحظات ندرة في تاريخ البطولة.



وفي سجل الأبطال الخالدين يبقى البرازيلي بيليه اللاعب الوحيد الذي توج بكأس العالم ثلاث مرات أعوام 1958 و1962 و1970، وهو رقم يراه كثيرون من أصعب السجلات القابلة للتكرار، ليس فقط بسبب صعوبة الفوز بالمونديال، بل لأن الحفاظ على المستوى التنافسي عبر ثلاث بطولات ناجحة يتطلب استمرارية استثنائية نادراً ما تتكرر في كرة القدم الحديثة.



كما برزت خلال السنوات الأخيرة فئة جديدة من الأرقام ترتبط بحجم الاستمرارية الزمنية داخل البطولة، وليس فقط بالأهداف أو الألقاب، ففي هذا السياق، يتصدر ميسي قائمة أكثر اللاعبين مشاركة بالدقائق في تاريخ كأس العالم بعدما وصل إلى 2315 دقيقة لعب، متجاوزاً مجموعة من أساطير البطولة مثل الإيطالي باولو مالديني والألماني لوثار ماتيوس. ويعكس هذا الرقم حجم الحضور المستمر لميسي عبر خمس نسخ متتالية، إضافة إلى وصوله المتكرر إلى الأدوار النهائية، وهو ما يمنح هذا الإنجاز قيمة خاصة، تتجاوز مجرد عدد المباريات.



ولا يبتعد الألماني ميروسلاف كلوزه كثيراً عن هذه الهيمنة الرقمية، إذ يحتفظ برقم أكثر اللاعبين تحقيقاً للانتصارات في تاريخ كأس العالم برصيد 17 فوزاً، وهو رقم يعكس الاستقرار الألماني الطويل في الأدوار المتقدمة، كما يعكس قدرة كلوزه على الظهور باستمرار داخل المنتخبات القادرة على المنافسة حتى اللحظات الأخيرة من البطولة.



وفي جانب صناعة اللعب يتقاسم الأرجنتينيان دييغو مارادونا وميسي الرقم القياسي لعدد التمريرات الحاسمة في تاريخ كأس العالم بثماني تمريرات لكل منهما، وهو رقم يكشف أن تأثير بعض النجوم لم يكن مرتبطاً فقط بالتسجيل، بل بقدرتهم على صناعة الفارق الكامل داخل المباريات، وقيادة الإيقاع الهجومي لمنتخباتهم عبر أجيال مختلفة.



وفي كأس العالم 2026 بالنظام الجديد الذي سيشهد مشاركة 48 منتخباً بدلاً من 32 تبدو كرة القدم العالمية مقبلة على مرحلة قد تُعيد تشكيل كثير من السجلات التاريخية، فزيادة عدد المباريات ستمنح اللاعبين الكبار فرصاً أكبر لرفع أرقامهم التهديفية، كما ستزيد احتمالات تحطيم أرقام الدقائق والمشاركات والانتصارات. ولهذا تبدو سجلات كأس العالم وكأنها تنقسم إلى فئتين مختلفتين؛ الأولى أرقام قابلة للتطور مع اتساع البطولة، وتغير شكل اللعبة الحديثة، والثانية أرقام تحولت مع الزمن إلى علامات تاريخية مرتبطة بحقبة كاملة، يصعب استنساخ ظروفها مرة أخرى.