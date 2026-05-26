ألمانيا تبدأ رحلة البحث عن اللقب الخامس في كأس العالم

يبدأ منتخب ألمانيا استعداداته الأخيرة لنهائيات كأس العالم 2026، حيث يجمع المدرب يوليان ناجلسمان لاعبيه لبدء المعسكر التحضيري قبل انطلاق البطولة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويتطلع المنتخب الألماني للتتويج بلقبه الخامس في كأس العالم، ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم البرازيل كأكثر المنتخبات فوزًا بالبطولة.

وتنطلق منافسات المونديال في 11 يونيو / حزيران بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، بينما تقام المباراة النهائية في 19 يوليو / تموز بمدينة إيست روثرفورد الأمريكية.

وقال ناجلسمان: «الجميع متحمسون لبدء الاستعدادات. لدينا فريق قوي، وأنا على ثقة تامة به».

وبعد نتائج متقلبة خلال التصفيات الأوروبية، ونقاشات حول القائمة المشاركة ومدى جاهزية المنتخب للمنافسة على اللقب، شدد لاعب الوسط ليون جوريتسكا على أهمية وحدة الفريق قبل انطلاق البطولة.

ويستهل منتخب ألمانيا، المتوج باللقب أعوام 1954 و1974 و1990 و2014، مشواره في المونديال بمواجهة منتخب كوراساو ضمن منافسات المجموعة الخامسة، التي تضم أيضًا الإكوادور وكوت ديفوار.

وقال جوريتسكا: «من المهم أن نتوصل إلى أرضية مشتركة داخل الفريق بشأن طريقة خوض البطولة، وأن نعمل كوحدة واحدة، لأن النجاح لا يتحقق دون روح جماعية قوية».

وخلال بداية المعسكر في هيرتسوجين آوراخ، سيقدم ناجلسمان والمدير الرياضي رودي فولر تحديثًا بشأن استعدادات الفريق، بعدما أكد المدرب الألماني سابقًا أن لقب كأس العالم يمثل الهدف الأكبر للمنتخب.

ومن المقرر أن تبدأ التدريبات التكتيكية والبدنية لوضع الأساس الفني للبطولة، التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

وكانت عودة مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، بعد عامين من الاعتزال الدولي، أبرز مفاجآت قائمة ألمانيا.

لكن نوير يعاني من إصابة في ربلة الساق، أبعدته عن نهائي كأس ألمانيا، ما يثير الشكوك حول مشاركته المبكرة في التدريبات أو المباراة الودية أمام فنلندا.

ومن المتوقع أن يمنح نوير «40 عامًا» المنتخب الألماني المزيد من الاستقرار بفضل خبرته الطويلة ونجاحاته الكبيرة.

وفي المقابل، تعافى فيليكس نميشا ولينارت كارل من الإصابة في الوقت المناسب، بينما يغيب مهاجم بوروسيا مونشنجلادباخ تيم كلايندينست.

كما يسعى ناجلسمان لاستعادة الجاهزية الكاملة لجمال موسيالا، لاعب بايرن ميونخ، بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

وقال ناجلسمان عن موسيالا: «أهميته كبيرة لهذا الفريق، ويمكنه حسم المباريات والبطولات في لحظات قليلة».

وسيغيب كاي هافرتز عن بداية المعسكر بسبب مشاركته مع أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، قبل انضمامه لاحقًا إلى المنتخب في الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الألماني مباراة ودية أمام فنلندا، قبل السفر إلى الولايات المتحدة لاستكمال المرحلة الأخيرة من التحضيرات.

وتتمثل المهمة الأولى لألمانيا في تجاوز دور المجموعات، بعدما فشل المنتخب في تخطيه خلال نسختي 2018 و2022.

وتعد ألمانيا المرشحة الأبرز للتأهل عن مجموعتها، قبل مواجهة محتملة في الأدوار الإقصائية، مع حلم الوصول إلى النهائي والتتويج باللقب الخامس في تاريخها.