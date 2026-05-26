15 لاعباً من برشلونة يشعلون أجواء مونديال 2026

يشهد مونديال الولايات المتحدة والمكسيك وكندا 2026 ثاني أكثر نسخة من كأس العالم حضوراً للاعبي برشلونة في تاريخ البطولة الممتد لنحو 100 عام. وبحسب المعطيات الحالية، ومع ترجيح استدعاء المدربين رونالد كومان ومارسيلو بيلسا لكل من فرينكي دي يونغ ورونالد أراوخو ضمن قائمتي هولندا وأوروغواي، سيرتفع عدد لاعبي برشلونة المشاركين في البطولة إلى 15 لاعباً.



ولا تتفوق على هذا الرقم سوى نسخة قطر 2022، التي شهدت مشاركة 17 لاعباً من برشلونة، ليصبح النادي الكتالوني آنذاك أكثر الأندية تمثيلاً في تاريخ نهائيات كأس العالم.

وفي مونديال قطر، الذي اقترب فيه كل من جول كوندي وعثمان ديمبلي -الذي كان لاعباً في برشلونة آنذاك- من التتويج باللقب قبل خسارة فرنسا أمام الأرجنتين بركلات الترجيح، تجاوز برشلونة رقمه السابق المسجل في مونديال روسيا 2018 بـ14 لاعباً، وكذلك أرقامه في نسخ فرنسا 1998 وجنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014 التي شهدت مشاركة 13 لاعباً من النادي.



ويتصدر المنتخب الإسباني قائمة المستفيدين من مواهب برشلونة، بثمانية لاعبين استدعاهم لويس دي لا فوينتي: خوان جارسيا، إريك جارسيا، باو كوبارسي، بيدري، جافي، داني أولمو، فيران توريس، والجوهرة لامين يامال، وكان العدد مرشحًا للارتفاع إلى تسعة، لولا إصابة فيرمين لوبيز بكسر في مشط القدم.



وتكتمل القائمة الكتالونية بكل من: جول كوندي مع فرنسا، جواو كانسيلو مع البرتغال، رافينيا مع البرازيل، ماركوس راشفورد مع إنجلترا، والمصري حمزة عبد الكريم.. في المقابل، أطاح الملحق الأوروبي بأندرياس كريستنسن مع الدنمارك وروبرت ليفاندوفسكي مع بولندا، بينما استبعد مدرب السويد روني باردجي رغم تأهل منتخب بلاده.



مع انطلاق البطولة يوم 11 يونيو المقبل بمواجهة المكسيك وجنوب أفريقيا على ملعب أزتيكا، سيسجل كل من خوان جارسيا، كوبارسي، لامين يامال، وحمزة عبد الكريم ظهورهم المونديالي الأول.



ويرتفع بذلك إجمالي عدد اللاعبين الذين مثلوا برشلونة في كأس العالم منذ 1930 إلى 119 لاعباً، ففي قطر وصل العدد إلى 112، والآن تنضم سبعة أسماء جديدة للقائمة التاريخية: خوان جارسيا، كوبارسي، كانسيلو، أولمو، لامين يامال، راشفورد، وحمزة عبد الكريم.



أما أصحاب الخبرة، فيتقدمهم راشفورد الذي يخوض موندياله الثالث بعد 2018 و2022. فيما يملك كل من بيدري، جافي، أولمو، فيران توريس، كانسيلو، دي يونج، ورافينيا تجربة قطر 2022، بينما يبحث إريك جارسيا أراوخو عن دقائقهما الأولى بعد أن بقيا على الدكة في النسخة الماضية.