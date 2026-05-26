هالاند يستلهم تجربة والده قبل مونديال 2026

تحدث النجم النرويجي الدولي إرلينج هالاند عن تحقيق «هدفه الكبير» بالسير على خطى والده، وما يمكن للجماهير أن تتوقعه من منتخب بلاده في مشاركته ببطولة كأس العالم 2026.

وأكد مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي «25 عامًا» أن منتخب النرويج يمتلك الإيمان والإبداع والجودة للمضي قدمًا في البطولة، التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وحصد هالاند العديد من الألقاب خلال مسيرته في النمسا وألمانيا وإنجلترا، كما توج بالحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات، واختير أفضل لاعب في الموسم، إضافة إلى وجوده ضمن التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبًا في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عام 2024.

ورغم كل تلك النجاحات، لا تزال مسيرته تفتقد للمشاركة في بطولة دولية كبرى، إذ كان آخر تأهل للنرويج إلى بطولة كبيرة في كأس الأمم الأوروبية عام 2000، بينما تعود آخر مشاركة لها في كأس العالم إلى نسخة فرنسا 1998.

وقال هالاند، في مقابلة مع الموقع الرسمي لـ«فيفا»: «الأمر ليس محرجًا، لكن مر وقت طويل جدًا. تحاول طوال هذه السنوات ثم لا يحدث شيء، فتعتاد على عدم حدوثه. أنا شخصيًا لم أعش مشاركة النرويج في كأس العالم، لذلك أعتقد أن الوقت قد حان».

وكان هالاند آلة تهديف لا تتوقف خلال التصفيات، بعدما سجل هدفًا واحدًا على الأقل في جميع المباريات الثماني، من بينها خماسية أمام مولدوفا وثنائية ضد إيطاليا خارج الأرض، ليرفع رصيده إلى 16 هدفًا ويعادل الرقم القياسي في التصفيات.

لكن بالنسبة لهالاند، فإن الإنجاز الأهم لم يكن في عدد الأهداف، بل في تحقيق حلم التأهل.

وقال: «هدفي الكبير كان قيادة النرويج إلى كأس العالم. هذا ما واصلت العمل من أجله، والآن تحقق الأمر أخيرًا وأنا سعيد للغاية ومتحمس لما هو قادم».

وأوضح: «أنا سعيد أيضًا من أجل الأطفال في النرويج كي يعيشوا هذه التجربة، لأنني كنت أتمنى دائمًا مشاهدة النرويج في كأس العالم».

وتخوض النرويج جميع مبارياتها في دور المجموعات داخل الولايات المتحدة، وهو ما يحمل أهمية خاصة لهالاند، لأن والده آلف إينج شارك مع المنتخب النرويجي في مونديال 1994 بالملاعب الأمريكية.

وتحدث هالاند عن نصائح والده، الذي لعب أيضًا لمانشستر سيتي، قائلًا: «قال لي إنها تشبه ثلاث مباريات نهائية، تلعب فيها وكأن حياتك على المحك، ولهذا ترى دائمًا منتخبات مغمورة تهزم كبار العالم».

وأضاف: «إذا لم تقدم المستوى المطلوب في مباريات الدور الأول، فإنك ستخرج من البطولة. الأمر بسيط وصعب في الوقت نفسه».

وأشار هالاند إلى الأجواء المختلفة التي تصاحب كأس العالم، قائلًا: «إنها بطولة توحد الناس في جميع أنحاء العالم، وهذا ما أحبه حقًا في كرة القدم».

وسيظهر المنتخب النرويجي في البطولة مدعومًا بعدد من النجوم، أبرزهم مارتن أوديغارد قائد أرسنال، وثنائي فولهام ساندير بيرغ وأوسكار بوب، إلى جانب أنطونيو نوسا جناح لايبزيغ الألماني.

وشدد هالاند على أن منتخب بلاده يمتلك القوة البدنية والجودة والإبداع، مضيفًا: «من المهم أن نكون منتخبًا ممتعًا للمشاهدة».

وأكد أن الفوز على إيطاليا ذهابًا وإيابًا في التصفيات منح المنتخب دفعة هائلة من الثقة، وأثبت قدرة النرويج على المنافسة في أي مكان وتحت أي ظروف.

وعن تخيل لحظة خوض المباراة الافتتاحية أمام العراق، قال هالاند: «سيبدو الأمر وكأنه حلم تحقق، لأنه شيء لم أعشه من قبل».

واختتم تصريحاته قائلًا: «كل ما أعرفه أنني متحمس للغاية، وستكون تجربة مذهلة».