الإصابة تحرم غانا من قدوس في كأس العالم

سيغيب محمد قدوس، مهاجم توتنهام هوتسبير، عن كأس العالم لكرة القدم التي تنطلق الشهر المقبل بسبب الإصابة، بعد استبعاده من تشكيلة غانا الأولية المكونة من 28 لاعبًا، والتي أعلنها كارلوس كيروش.

وتعرض قدوس، الذي سجل 13 هدفًا في 46 مباراة دولية، لإصابة في الفخذ في يناير الماضي، وكان من المتوقع أن يعود في مارس، لكن المهاجم «25 عامًا» تعرض لانتكاسة خلال فترة تعافيه، ولم يشارك في أي مباراة منذ تولي توماس فرانك تدريب توتنهام.

وسجل قدوس، الذي انضم إلى الفريق قادمًا من وست هام يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية، هدفين في 19 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز مع توتنهام هذا الموسم.

وسيعتمد المدرب المخضرم كارلوس كيروش على أنطوان سيمينيو، لاعب مانشستر سيتي، ومهاجم أتلتيك بيلباو إيناكي وليامز، بينما تم استدعاء عبد الرحمن بابا، مدافع تشيلسي السابق ولاعب باوك الحالي، للمرة الأولى منذ عام 2023.

وتلعب غانا في المجموعة الثانية عشرة إلى جانب كرواتيا وإنجلترا وبنما.