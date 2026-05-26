رئيس اتحاد الكرة المصري: لن نكتفي بالتمثيل المشرف في كأس العالم

أكد هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مسيرة النجم الدولي محمد صلاح مع قميص منتخب مصر تجسد نموذجًا ملهمًا في العزيمة والإصرار، مشيرًا إلى أن قائد الفراعنة يتأهب حاليًا لقيادة أحلام الجماهير المصرية والأمة العربية بأسرها في نهائيات كأس العالم 2026.

وقال أبو ريدة، في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، إن الاتحاد المصري يضع سقفًا جديدًا للطموحات في هذا المحفل الكروي، بما يتماشى مع بريق النجومية وإرث الكبار الذي يمتلكه الفريق.

وأشاد أبو ريدة بالموقف التاريخي لمحمد صلاح، الذي غادر صفوف ناديه السابق ليفربول الإنجليزي من البوابة الملكية العريضة، بعد تحقيق إنجازات وأرقام قياسية محفورة في وجدان كرة القدم العالمية، مؤكدًا أن الصخب الأوروبي لم يشغل صلاح يومًا عن تلبية نداء الوطن.

وأضاف أبو ريدة أن تركيز صلاح الكامل ينصب في الوقت الراهن على الحلم الأكبر والغاية الأسمى، المتمثلة في قيادة المنتخب المصري، دون النظر إلى وجهته المقبلة على صعيد الأندية، وهو ما يعكس الرغبة الكبيرة في كتابة تاريخ غير مسبوق لبلاده.

وأشار رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم إلى أن محمد صلاح لم يعد مجرد لاعب يمثل وطنه فحسب، بل تحول إلى أحد أبرز الأيقونات الرياضية التي تلتف حولها الجماهير العربية من المشرق إلى المغرب، باعتباره السفير الأبرز للكرة العربية في كأس العالم.

وذكر أبو ريدة أن صلاح يدرك تمامًا حجم هذا العبء والآمال المعلقة عليه، ويمتلك القدرة على تحويل الضغوط الجماهيرية إلى طاقة إبداع تلهم الأجيال القادمة، وتضع الكرة العربية في مكانتها المستحقة بين كبار اللعبة.

وأوضح أبو ريدة أن صلاح، بما يملكه من موهبة استثنائية وعزيمة قوية وخبرات متراكمة في أعلى مستويات التنافس العالمي، قادر على قيادة المنتخب إلى أبعد نقطة ممكنة، لتتجاوز المشاركة مجرد الحضور الشرفي إلى صناعة مجد يدوم طويلًا.

واختتم رئيس الاتحاد تصريحاته بالإشارة إلى البصمة الرقمية المميزة للنجم المصري، الذي سجل هدفين في مشاركته السابقة رغم الإصابة، ليعادل رقم الأسطورة عبدالرحمن فوزي، مؤكدًا أن الفرصة أصبحت مواتية أمام قائد الفراعنة لتجاوز عقبات الماضي وغياب نسخة 2022، وتقديم نسخة مونديالية استثنائية تليق بمسيرته الحافلة وتطلعات الجماهير.