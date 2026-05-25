أكبر الهزائم والانتصارات في تاريخ كأس العالم

تفصل أيام قليلة عشاق كرة القدم عن انطلاق النسخة الـ23 من كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز 2026.

وشهدت النسخ الـ22 الماضية من البطولة العديد من الانتصارات التاريخية التي بقيت عالقة في ذاكرة جماهير كرة القدم حول العالم.

وقد تشهد النسخة المقبلة أرقاماً قياسية جديدة في النتائج الكبيرة، خاصة مع رفع عدد المنتخبات المشاركة للمرة الأولى إلى 48 منتخباً، إلى جانب مشاركة منتخبات تفتقد الخبرة في البطولات الكبرى، ما قد يفتح الباب أمام نتائج غير معتادة.

وفيما يلي أبرز الانتصارات الكاسحة في تاريخ كأس العالم منذ النسخة الأولى عام 1930 وحتى الآن:

المجر 9-0 كوريا الجنوبية | كأس العالم 1954

سحق المنتخب المجري نظيره الكوري الجنوبي بتسعة أهداف نظيفة، بقيادة الأسطورة فيرينتس بوشكاش، الذي سجل هدفين، بينما أحرز ساندور كوكسيس ثلاثة أهداف.

يوغوسلافيا 9-0 زائير | كأس العالم 1974

تلقى منتخب زائير، المعروف حالياً باسم جمهورية الكونغو الديمقراطية، هزيمة قاسية أمام يوغوسلافيا بنتيجة 9-0، في واحدة من أكبر نتائج المونديال.

المجر 10-1 السلفادور | كأس العالم 1982

حقق المنتخب المجري أكبر انتصار في تاريخ كأس العالم بفوزه 10-1 على السلفادور في مونديال إسبانيا 1982، رغم فشله لاحقاً في بلوغ الأدوار الإقصائية.

السويد 8-0 كوبا | كأس العالم 1938

شهد مونديال فرنسا 1938 أول فوز بنتيجة 8-0، عندما اكتسح المنتخب السويدي نظيره الكوبي في الدور ربع النهائي.

أوروجواي 8-0 بوليفيا | كأس العالم 1950

افتتحت أوروجواي مشوارها في مونديال 1950 بانتصار كاسح على بوليفيا بثمانية أهداف دون رد، بينها ثلاثية لأوسكار ميجيز.

ألمانيا 8-0 السعودية | كأس العالم 2002

حقق ألمانيا فوزاً تاريخياً على السعودية بثمانية أهداف نظيفة، بقيادة ميروسلاف كلوزه، في واحدة من أقسى هزائم المنتخب السعودي.

تركيا 7-0 كوريا الجنوبية | كأس العالم 1954

شهد مونديال سويسرا 1954 فوز المنتخب التركي على كوريا الجنوبية بسبعة أهداف دون رد ضمن مرحلة المجموعات.

أوروجواي 7-0 اسكتلندا | كأس العالم 1954

واصل منتخب أوروجواي عروضه القوية في مونديال 1954، بعدما اكتسح اسكتلندا بسبعة أهداف نظيفة.

بولندا 7-0 هايتي | كأس العالم 1974

تعرض منتخب هايتي لهزيمة ثقيلة أمام بولندا بنتيجة 7-0، خلال مشاركته الوحيدة في كأس العالم.

البرتغال 7-0 كوريا الشمالية | كأس العالم 2010

حقق البرتغال فوزاً عريضاً على كوريا الشمالية بسبعة أهداف دون رد، في مباراة سجل خلالها كريستيانو رونالدو هدفاً.

ألمانيا 7-1 البرازيل | كأس العالم 2014

وجه المنتخب الألماني صدمة تاريخية إلى البرازيل، بعدما تغلب عليه 7-1 في نصف نهائي مونديال 2014، في واحدة من أكثر النتائج غرابة في تاريخ البطولة.