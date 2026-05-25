إصابة ميسي تقلق الأرجنتين قبل كأس العالم

تعرض ليونيل ميسي لانتكاسة مقلقة قبل انطلاق كأس العالم 2026، بعدما غادر مباراة فريقه إنتر ميامي أمام فيلادلفيا يونيون بسبب إصابة في العضلة الخلفية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن ميسي، بعد صناعته هدفين خلال الشوط الأول، أمسك بساقه اليمنى في الدقيقة 73 عقب تنفيذ ركلة حرة.

وغادر النجم الأرجنتيني أرض الملعب مستبدلاً بزميله ماتيو سيلفيتي، قبل أن يتوجه مباشرة إلى غرف الملابس دون الحاجة إلى تدخل الجهاز الطبي.

وأكد ميسي، الذي شارك في خمس نسخ سابقة من كأس العالم، أنه سيشارك في البطولة حال كان في كامل جاهزيته البدنية.

ويبدأ الأرجنتين حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة الجزائر يوم 16 يونيو/حزيران المقبل.

وشهدت المباراة رقماً قياسياً في الدوري الأمريكي لكرة القدم، بعدما سجل الفريقان ثمانية أهداف في الشوط الأول.

وافتتح ميلان إيلوسكي التسجيل لفيلادلفيا بهدفين مبكرين، قبل أن يصنع ميسي هدف تقليص الفارق للأرجنتيني جيرمان بيرتيرامي.

وأضاف برونو دامياتي الهدف الثالث لفيلادلفيا، لكن لويس سواريز سجل هدفين، بينهما هدف آخر لبيرتيرامي من صناعة ميسي، ليمنح إنتر ميامي التقدم.

وأدرك فيلادلفيا التعادل قبل نهاية الشوط الأول، بعدما أكمل إيلوسكي ثلاثيته من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، وتحت الأمطار الغزيرة، سجل سواريز هدفه الثالث، قبل أن يحسم رودريجو دي بول الفوز لإنتر ميامي بهدف في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وفي مباراة أخرى، فاز لوس أنجليس إف سي على سياتل ساوندرز بهدف سجله تيموثي تيلمان.