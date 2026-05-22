توخيل يفجر مفاجآت مدوية في قائمة إنجلترا للمونديال

سيضطر كل من فيل فودين وكول بالمر وترينت ألكسندر أرنولد إلى متابعة منافسات كأس العالم 2026 من منازلهم، بعدما قرر الألماني توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، استبعادهم من القائمة النهائية المكونة من 26 لاعباً.

وشهدت القائمة أيضاً غياب هاري ماغواير وآدم وارتون ومورغان جيبس وايت ولوك شو، في اختيارات أثارت جدلاً واسعاً قبل أول بطولة كبرى لتوخيل مع المنتخب الإنجليزي.

وفي المقابل، عاد كل من أولي واتكينز وإيفان توني بشكل مفاجئ إلى قائمة المنتخب.

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، عبر ماغواير عن غضبه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه «مصدوم ومحبط» بسبب استبعاده من القائمة التي كشف عنها توخيل للاعبين.

وكان غياب فودين وبالمر من أبرز المفاجآت، خاصة بعد تراجع مستواهما هذا الموسم مع مانشستر سيتي وتشيلسي، إلى جانب المنافسة القوية في مركزيهما داخل المنتخب.

كما جاء استبعاد ألكسندر أرنولد، لاعب ريال مدريد، قراراً جريئاً من توخيل، رغم توقعه بسبب غيابه عن المنتخب الإنجليزي منذ الصيف الماضي.

ويعود واتكينز وتوني ليشكلا بديلين للقائد هاري كين، بعدما لعبا هذا الدور بنجاح خلال بطولة يورو 2024.

وسجل واتكينز 10 أهداف مع أستون فيلا منذ استبعاده في فترة التوقف الدولي الأخيرة، بينما ساهم تألق توني مع الأهلي السعودي في عودته المفاجئة للمنتخب.

وكان توخيل قد استدعى توني مرة واحدة فقط منذ توليه المسؤولية، وشارك حينها بديلاً في الدقيقة 88 خلال المباراة الودية التي خسرها المنتخب الإنجليزي أمام السنغال.

كما ضم توخيل تينو ليفرامينتو رغم غيابه مؤخراً بسبب إصابة في الفخذ، وقرر استدعاء الظهير دجيد سبنس، الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز، رغم التقارير التي تحدثت عن تعرضه لكسر في الفك.

ويبدأ المنتخب الإنجليزي مشواره في المجموعة الثانية عشرة بالمونديال، الذي يقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بمواجهة كرواتيا في دالاس يوم 17 يونيو المقبل، قبل لقاء غانا وبنما يومي 23 و27 من الشهر ذاته.