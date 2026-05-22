ألمانيا والبرازيل تهيمنان على سجل انتصارات كأس العالم

يُعد تاريخ كأس العالم حافلًا بالأرقام القياسية والإنجازات التي خلدت أسماء أساطير كرة القدم عبر العقود، ويتصدر الألماني ميروسلاف كلوزه قائمة اللاعبين الأكثر تحقيقًا للفوز في مباريات المونديال برصيد 17 انتصارًا.

وخاض كلوزه 24 مباراة في كأس العالم، محققًا معدل فوز بلغ 0.71 في المباراة الواحدة، وتوزعت انتصاراته على أربع نسخ، بدأت في 2002 عندما حقق خمسة انتصارات وقاد ألمانيا إلى المركز الثاني، ثم أضاف خمسة انتصارات أخرى في نسخة 2006 التي أنهاها المنتخب بالمركز الثالث.

وفي مونديال 2010، حقق كلوزه ثلاثة انتصارات جديدة، قبل أن يختتم مسيرته بالتتويج بلقب كأس العالم 2014 بعد أربعة انتصارات إضافية، ليعتلي قمة الترتيب التاريخي.

ويأتي في المركز الثاني الأسطورة البرازيلية كافو برصيد 16 فوزًا من أصل 20 مباراة، بمعدل فوز بلغ 0.80 للمباراة الواحدة.

وتوج كافو بلقب كأس العالم مرتين، إذ حقق انتصارين في نسخة 1994، ثم وصل إلى النهائي في 1998 بعد أربعة انتصارات، قبل أن يقود البرازيل للتتويج في 2002 بتحقيقه سبعة انتصارات كاملة، وأضاف ثلاثة انتصارات أخرى في مشاركته الأخيرة عام 2006.

ويتساوى مع كافو في عدد الانتصارات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي حقق 16 فوزًا خلال 26 مباراة خاضها في كأس العالم.

وبدأت رحلة ميسي في مونديال 2006 بفوزين، ثم أضاف أربعة انتصارات في نسخة 2010، وخمسة انتصارات في مونديال 2014 الذي وصل فيه إلى المباراة النهائية، قبل أن يحقق فوزًا واحدًا في نسخة 2018، ثم يقود الأرجنتين للتتويج بلقب مونديال قطر 2022 بعد أربعة انتصارات جديدة.

وتضم قائمة اللاعبين الذين حققوا 15 فوزًا أسماء بارزة، يتقدمها الألماني فولفجانج أوفيرات، الذي شارك في 19 مباراة، وحقق لقب كأس العالم عام 1974، بعد مسيرة شهدت أيضًا احتلال المركز الثاني عام 1966 والثالث عام 1970.

كما يتواجد البرازيلي رونالدو نازاريو ضمن القائمة، بعدما حقق 15 فوزًا في 19 مباراة بمعدل بلغ 0.79، وتألق بشكل خاص في مونديال 2002 عندما قاد منتخب بلاده إلى اللقب بتحقيق سبعة انتصارات كاملة.

ويبرز كذلك الثنائي الألماني فيليب لام وباستيان شفاينشتايجر، بعدما حقق كل منهما 15 انتصارًا خلال 20 مباراة، وأسهم الثنائي في تتويج ألمانيا بلقب 2014 بعد الحصول على المركز الثالث في نسختي 2006 و2010.

كما تضم القائمة المخضرم لوثار ماتيوس، الذي يمتلك 15 انتصارًا في سجل مشاركاته المونديالية.

أما المركز التاسع، فيشهد تواجد مجموعة من النجوم برصيد 14 فوزًا لكل منهم، أبرزهم البرازيلي لوسيو، والألماني فرانز بيكنباور، والفرنسيان أوليفييه جيرو وأنطوان جريزمان، إضافة إلى الألماني بير ميرتساكر، والفرنسي هوجو لوريس، والإيطالي باولو مالديني.

وتعكس هذه الأرقام الهيمنة التاريخية للمدارس الكروية الألمانية والبرازيلية والأرجنتينية والفرنسية على بطولة كأس العالم، بفضل الاستمرارية في الوصول إلى الأدوار المتقدمة والمنافسة الدائمة على الألقاب.