من الجلد إلى الذكاء الاصطناعي.. رحلة كرة كأس العالم عبر الزمن

تُعد كرة القدم العنصر الأكثر جوهرية في اللعبة، وفي سياق كأس العالم لم تكن مجرد أداة للعب، بل تحولت عبر العقود إلى أيقونة ثقافية وشاهد على التطور التكنولوجي.

وبدأت الرحلة في النسخة الأولى من كأس العالم عام 1930، عندما ظهرت الكرة المعروفة بنموذج «تي» لمدة 45 دقيقة فقط في المباراة النهائية، نتيجة خلاف بين قائدي الأرجنتين وأوروجواي، ما أدى إلى لعب كل شوط بكرة مختلفة.

وتقدمت الأرجنتين في الشوط الأول باستخدام كرة «تيينتو»، قبل أن تقلب أوروجواي النتيجة في الشوط الثاني باستخدام نموذج «تي»، المكون من 11 شريطًا جلديًا على شكل حرف T.

ومع انتقال البطولة إلى إيطاليا عام 1934، ظهرت كرة «فيديرالي 102» المصنوعة من 13 لوحة جلدية، مع استبدال الأربطة الخارجية بخيوط قطنية لتسهيل ضرب الكرة بالرأس.

أما نسخة 1938 في فرنسا، فشهدت استخدام كرة «ألين»، التي حملت لأول مرة اسم الشركة المصنعة عليها في خطوة اعتُبرت بداية للترويج التجاري في البطولة.

وشهد مونديال البرازيل 1950 ثورة تقنية مع ظهور كرة «سوبر بول دوبلو تي»، التي أصبحت أول كرة في تاريخ كأس العالم من دون أربطة خارجية، إذ جرى نفخها عبر صمام داخلي منحها سطحًا أكثر استدارة وتجانسًا.

وفي سويسرا 1954، استُخدمت كرة «بطل العالم السويسري» ذات اللون الأصفر لتسهيل رؤيتها وسط الأمطار والوحل، وهي النسخة التي ارتبطت بما عُرف لاحقًا بـ«معجزة بيرن» وتتويج ألمانيا الغربية باللقب.

أما في السويد 1958، فتم اختيار كرة «توب ستار» من بين 102 كرة مشاركة في مسابقة رسمية، بينما قدمت تشيلي 1962 كرة «مستر كراك»، التي كانت أول كرة تحتوي على صمام مطاطي للحفاظ على الهواء لفترة أطول.

وفي مونديال إنجلترا 1966، اشتهرت كرة «تحدي النجوم الأربعة» التي قدمتها شركة سلازينجر، خصوصًا نسختها البرتقالية المستخدمة في النهائي التاريخي على ملعب «ويمبلي».

وشكل عام 1970 نقطة تحول كبيرة بعد تعيين أديداس مورداً رسمياً للبطولة، حيث قدمت الكرة الشهيرة «تيلستار» ذات اللونين الأبيض والأسود والمكونة من 32 قطعة، لتناسب البث التلفزيوني الملون.

ثم ظهرت كرة «تانغو» في الأرجنتين 1978، بتصميم المثلثات المنحنية الذي استمر لخمسة مونديالات متتالية، قبل أن تشهد المكسيك 1986 ولادة «أزتيكا» كأول كرة صناعية بالكامل في تاريخ البطولة.

وفي فرنسا 1998، ظهرت كرة «تريكولور» كأول كرة متعددة الألوان، بينما مثلت «فيفيرنوفا» في مونديال كوريا الجنوبية واليابان 2002 خروجًا واضحًا عن التصاميم التقليدية.

أما مونديال ألمانيا 2006، فشهد تقديم كرة «تيجايست» المكونة من 14 ضلعًا ملتحمًا حراريًا، لتقترب دقتها الكروية من الكمال.

وفي العصر الحديث، واصلت التكنولوجيا حضورها القوي، بداية من «جابولاني» في جنوب أفريقيا 2010، ثم «برازوكا» في البرازيل 2014، التي خضعت لاختبارات شارك فيها 600 لاعب محترف.

كما شهد مونديال روسيا 2018 استخدام «تيلستار 18»، التي احتوت على شريحة اتصال قريب للتفاعل الرقمي، قبل أن تبلغ التكنولوجيا ذروتها في قطر 2022 مع كرة «الرحلة»، المزودة بتقنية الكرة المتصلة لمساعدة الحكام في قرارات التسلل.

والآن، تتجه الأنظار نحو كرة «تريوندا»، الكرة الرسمية لمونديال 2026، التي ترمز أمواجها الثلاثة إلى الدول المستضيفة: كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وتحمل الكرة الجديدة تقنية استشعار حركة بسرعة 500 هرتز لرصد كل لمسة بدقة عالية، كما تتزين برموز منقوشة مثل ورقة القيقب والنسر المكسيكي ونجمة الولايات المتحدة، لتؤكد أن رحلة كرة المونديال من الجلد المخيط يدويًا إلى الذكاء الاصطناعي بلغت ذروتها التقنية.