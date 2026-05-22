توخيل يثير الجدل باستبعاد ثلاثي بارز من قائمة إنجلترا

أبدى هاري ماغواير صدمته عقب استبعاده من قائمة منتخب إنجلترا المشاركة في كأس العالم 2026، والتي سيعلنها المدرب توماس توخيل رسميًا في استاد «ويمبلي».

كما أفادت تقارير إعلامية بريطانية باستبعاد الثنائي فيل فودن وكول بالمر من القائمة النهائية للمنتخب الإنجليزي.

وخاض ماغواير، مدافع مانشستر يونايتد، 66 مباراة دولية، وكان أحد الركائز الأساسية في خط دفاع المنتخب خلال البطولات الأخيرة، لكنه شارك بشكل محدود منذ غيابه عن بطولة أوروبا الماضية بسبب الإصابة.

وأعلن اللاعب استبعاده من القائمة عبر منشور مؤثر على حسابه في «إنستغرام»، قال فيه: «كنت واثقًا من قدرتي على لعب دور بارز هذا الصيف مع منتخب بلادي بعد الموسم الذي قدمته. لقد صُدمت وشعرت بخيبة أمل كبيرة بسبب هذا القرار».

وأضاف: «لم أحب شيئًا أكثر من ارتداء هذا القميص وتمثيل بلدي على مر السنين. أتمنى للاعبين كل التوفيق هذا الصيف».

وكان كثيرون يرون أن ماغواير يستحق مكانًا في قائمة إنجلترا بعد الموسم القوي الذي قدمه مع مانشستر يونايتد، حيث لعب دورًا بارزًا في صعود الفريق إلى المركز الثالث بالدوري الإنجليزي الممتاز وضمان العودة إلى دوري أبطال أوروبا.

كما ذكرت تقارير إعلامية أن زميله في مانشستر يونايتد لوك شو جرى استبعاده أيضًا من القائمة.

وكان توخيل قد استدعى فودن وبالمر لمباراتي أوروجواي واليابان الوديتين، لكن منتخب إنجلترا لم يقدم الأداء المنتظر في المواجهتين.

وبعد الخسارة أمام اليابان، أشار توخيل إلى أن فودن لا يمكنه ضمان مكانه في قائمة كأس العالم، خاصة بعد معاناته من قلة المشاركة مع مانشستر سيتي.

ولم يشارك فودن سوى في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ ذلك الحين، بينما لم يتمكن بالمر من تكرار مستواه التهديفي المميز الذي قدمه الموسم الماضي مع تشيلسي.

في المقابل، أفادت تقارير بأن إيفان توني انضم إلى قائمة المنتخب، بعدما قدم موسمًا مميزًا مع الأهلي السعودي، سجل خلاله 32 هدفًا في 32 مباراة بالدوري السعودي للمحترفين.

وأضافت التقارير أن توخيل أجرى اتصالات هاتفية مع اللاعبين الذين لم يقع عليهم الاختيار للمشاركة في كأس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتلعب إنجلترا في المجموعة الثانية عشرة إلى جانب منتخبات كرواتيا وغانا وبنما.