فيديو تاريخي.. ملك النرويج يشارك في إعلان قائمة المنتخب لكأس العالم

شهد إعلان قائمة المنتخب النرويجي الأول لكرة القدم حدثاً فريداً وغير مسبوق، بعدما شارك هارالد الخامس ملك النرويج في الإعلان عن تشكيلة المنتخب المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأثارت مشاركة ملك النرويج تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهر هارالد الخامس، الذي اعتلى العرش عام 1991 خلفاً لوالده أولاف الخامس، في الفيديو متحدثاً عن البلاد والرياضة، واصفاً مشاركة المنتخب في المونديال بأنها لحظة تاريخية.

ووُصفت مشاركة ملك النرويج في الفيديو بأنها لحظة استثنائية ونادرة، إذ من غير المعتاد أن يشارك الرؤساء أو الملوك في حملات إعلان قوائم المنتخبات بهذا الشكل، ما منح الفيديو زخماً جماهيرياً واسعاً، خصوصاً أن النرويج تعود إلى المشاركة في كأس العالم للمرة الأولى منذ 28 عاماً، بعدما كانت آخر مشاركاتها في مونديال 1998 بفرنسا.

وظهر الملك في لقطة مؤثرة وهو يوجه رسالة قصيرة للاعبين والجماهير، قال فيها: «كرة القدم تجمع الشعب النرويجي دائماً، والآن حان الوقت لنقف جميعاً خلف منتخبنا»، كما أشار في جزء آخر من الفيديو إلى أن «هذا الجيل من اللاعبين منح البلاد لحظة انتظرها الجميع لسنوات طويلة».

وتقدم القائمة التي اختارها المدرب ستوله سولباكن، هداف مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند، وقائد أرسنال مارتن أوديغارد.

وضمت القائمة في حراسة المرمى: أوريان نيلاند «إشبيلية»، وإيغيل سيلفيك «واتفورد»، وساندر تانغفيك «هامبورغ».

وفي خط الدفاع: جوليان رايرسون «بوروسيا دورتموند»، وماركوس هولمغرين بيدرسن «تورينو»، وديفيد مولر وولف «وولفرهامبتون»، وفريدريك بيوركان «بودو/غليمت»، وكريستوفر آير «برينتفورد»، وتوربيورن هيغيم «بولونيا»، وليو أوستيغارد «جنوى»، وسوندر لانغاس «ديربي كاونتي»، وهنريك فالشينر «فايكنغ».

وفي خط الوسط: مارتن أوديغارد «أرسنال»، وساندر بيرغ «فولهام»، وفريدريك أورسنيس «بنفيكا»، وباتريك بيرغ «بودو/غليمت»، وكريستيان تورستفيدت «ساسولو»، ومورتن تورسبي «كريمونيزي»، وتيلو آسغارد «رينجرز».

أما خط الهجوم، فضم: إيرلينغ هالاند «مانشستر سيتي»، وألكسندر سورلوث «أتلتيكو مدريد»، ويورغن ستراند لارسن «كريستال بالاس»، وأنطونيو نوسا «لايبزيغ»، وأوسكار بوب «فولهام»، وأندرياس شيلدروب «بنفيكا»، وينس بيتر هاوجي «بودو/غليمت».

وتلعب النرويج في المجموعة التاسعة، حيث تستهل مشوارها بمواجهة العراق في بوسطن، ثم تلتقي السنغال في نيوجيرسي، قبل أن تختتم دور المجموعات بمواجهة قوية أمام فرنسا.