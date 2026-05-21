هاري كين: جاهزون للفوز بكأس العالم

يعتقد هاري كين، مهاجم منتخب إنجلترا، أن قائمة المنتخب الحالية هي الأفضل، مؤكداً أن الفريق جاهز لإنهاء 60 عاماً من الانتظار والتتويج بكأس العالم هذا الصيف.

ويقود كين «32 عاماً» منتخب بلاده في البطولة التي تقام بأمريكا الشمالية، على أمل أن يصبح أول قائد إنجليزي يرفع الكأس منذ بوبي مور عام 1966.

وبعد بلوغ نهائي بطولة أوروبا مرتين متتاليتين تحت قيادة جاريث ساوثجيت، تأهل منتخب إنجلترا بأريحية إلى كأس العالم بقيادة المدرب الألماني توماس توخيل.

ومع تألق كين، إلى جانب بروز لاعبين مثل جود بيلينجهام، وبوكايو ساكا، وديكلان رايس، أكد قائد المنتخب الإنجليزي أن فريقه يعد من أبرز المرشحين للفوز باللقب.

وقال كين، في تصريحات لوكالة الأنباء البريطانية: «أعتقد أن تشكيلتنا هي الأفضل على الإطلاق».

وأضاف: «عندما تنظر إلى التشكيل الأساسي، وترى اللاعبين القادمين من مقاعد البدلاء، فإنك تدخل البطولة كأحد المرشحين للفوز باللقب».

وتابع: «لقد كنا نبني فريقاً معاً خلال المعسكرات الماضية تحت قيادة توماس».

وقال أيضاً: «أعتقد أننا وضعنا معياراً عالياً، ونتطلع الآن إلى مواصلة هذا الأداء في كأس العالم الشهر المقبل».

واختتم تصريحاته قائلاً: «دائماً ما يكون هناك شيء مميز بشأن اللعب في كأس العالم».