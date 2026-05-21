11 قائداً حملوا كأس العالم بعد سن الثلاثين

«العمر مجرد رقم» مقولة طالما ترددت في عالم الرياضة، خاصة كرة القدم، حيث جرت العادة أن يتراجع المستوى البدني والفني للاعبين بعد بلوغ سن الثلاثين.

ورغم ذلك، نجح العديد من نجوم كرة القدم وقادة المنتخبات في تحدي عامل السن، بعدما قادوا منتخباتهم للتتويج بكأس العالم وهم فوق الثلاثين عاماً.

وشهد تاريخ المونديال تتويج 11 قائداً بكأس العالم بعد بلوغهم سن الثلاثين، يتقدمهم الإيطالي دينو زوف، الذي يعد أكبر قائد يرفع الكأس في تاريخ البطولة.

الإيطالي دينو زوف

يتصدر زوف القائمة بعدما قاد منتخب إيطاليا للتتويج بكأس العالم 1982 في إسبانيا بعمر 40 عاماً و133 يوماً، عقب الفوز على ألمانيا الغربية 3-1 في النهائي.

الأرجنتيني ليونيل ميسي

أصبح ميسي ثاني أكبر قائد يرفع كأس العالم، بعدما قاد الأرجنتين للتتويج بمونديال قطر 2022 بعمر 35 عاماً و177 يوماً، عقب الفوز على فرنسا بركلات الترجيح في النهائي.

الألماني فريتز فالتر

قاد منتخب ألمانيا الغربية للفوز بكأس العالم 1954 في سويسرا بعمر 33 عاماً و246 يوماً، بعد الانتصار الشهير على المجر في النهائي.

الأوروجواياني أوبدوليو فاريلا

رفع قائد أوروجواي كأس العالم 1950 في البرازيل بعمر 32 عاماً و299 يوماً، عقب الفوز التاريخي على أصحاب الأرض في ملعب ماراكانا.

الإيطالي فابيو كانافارو

قاد منتخب إيطاليا للتتويج بمونديال ألمانيا 2006 بعمر 32 عاماً و299 يوماً، بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح.

البرازيلي كافو

أصبح أكبر قائد برازيلي يرفع كأس العالم، عندما توج مع منتخب بلاده بمونديال 2002 في كوريا الجنوبية واليابان بعمر 32 عاماً و23 يوماً.

البرازيلي ماورو راموس

قاد البرازيل للتتويج بكأس العالم 1962 في تشيلي بعمر 31 عاماً و291 يوماً.

الإيطالي جانبييرو كومبي

حمل شارة قيادة إيطاليا عندما توجت بلقبها العالمي الأول عام 1934، بعمر 31 عاماً و202 يوم.

الفرنسي هوجو لوريس

قاد منتخب فرنسا للفوز بمونديال روسيا 2018 بعمر 31 عاماً و201 يوم.

البرازيلي دونجا

رفع كأس العالم مع البرازيل في نسخة الولايات المتحدة 1994 بعمر 30 عاماً و259 يوماً.

الألماني فيليب لام

قاد ألمانيا للتتويج بمونديال البرازيل 2014 بعمر 30 عاماً و244 يوماً، عقب الفوز على الأرجنتين في النهائي.