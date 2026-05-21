6 مواجهات مرتقبة بين منتخبات آسيا وأفريقيا في مونديال 2026

تشهد النسخة المقبلة من نهائيات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، إقامة العديد من المباريات بين منتخبات آسيوية وأفريقية.

وتعد آسيا وأفريقيا القارتين الوحيدتين خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية اللتين قدمتا منتخبات وصلت إلى الدور قبل النهائي في كأس العالم خلال القرن الـ21، حيث بلغت كوريا الجنوبية المربع الذهبي عندما استضافت المونديال مناصفة مع اليابان عام 2002، بينما حقق المغرب الإنجاز ذاته في مونديال قطر 2022.

وباستثناء هذين المنتخبين، يظل المنتخب الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية الذي وصل إلى الدور قبل النهائي هو الولايات المتحدة في النسخة الأولى التي أقيمت في أوروجواي عام 1930، عندما كان متصدرو المجموعات يتأهلون مباشرة إلى المربع الذهبي.

ويشهد المونديال المقبل أكبر عدد من المباريات بين منتخبات الاتحادين الآسيوي والأفريقي في البطولة، حيث تقام 6 مواجهات بينهما، ففي المكسيك تلتقي كوريا الجنوبية مع جنوب أفريقيا في مونتيري ضمن المجموعة الأولى، بينما يواجه منتخب تونس نظيره الياباني في المدينة نفسها ضمن المجموعة السادسة.

وفي الولايات المتحدة، يواجه منتخب إيران نظيره المصري في سياتل ضمن المجموعة السابعة، ويلتقي منتخب الرأس الأخضر مع السعودية في هيوستن ضمن المجموعة الثامنة، وتلعب الأردن ضد الجزائر في منطقة خليج سان فرانسيسكو ضمن المجموعة العاشرة في مواجهة عربية خالصة، فيما يلتقي العراق مع السنغال على ملعب «بي إم أو فيلد» بمدينة تورونتو الكندية ضمن منافسات المجموعة التاسعة.

وسلط الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الضوء على خمس مواجهات كلاسيكية جمعت بين منتخبات القارتين في نهائيات كأس العالم.

جنوب أفريقيا 2-2 السعودية | فرنسا 1998

التاريخ: 24 يونيو 1998

الملعب: بارك ليسكور - بوردو - فرنسا

الحضور الجماهيري: 31800 متفرج

رغم أن أفريقيا سجلت ظهورها الأول في نسخة إيطاليا 1934 عبر المنتخب المصري، وتبعتها آسيا سريعاً من خلال جزر الهند الشرقية الهولندية «إندونيسيا حالياً» في نسخة 1938، فإن أول لقاء بين القارتين في كأس العالم جاء خلال هذه المباراة في مونديال فرنسا 1998.

وكان المنتخب السعودي قد رفع سقف التوقعات بعد بلوغه دور الـ16 في نسخة الولايات المتحدة 1994، لكنه دخل المباراة أمام جنوب أفريقيا خارج حسابات التأهل بعد خسارتين متتاليتين أمام الدنمارك وفرنسا.

وفي المقابل، كانت جنوب أفريقيا لا تزال تملك فرصة التأهل بعد خسارتها أمام فرنسا وتعادلها مع الدنمارك.

وافتتح منتخب جنوب أفريقيا التسجيل في الدقيقة 18، قبل أن يعود المنتخب السعودي بهدفين عبر سامي الجابر ويوسف الثنيان من ركلتي جزاء، لكن بارتليت أدرك التعادل لتنتهي المباراة بنتيجة 2-2.

تونس 0-2 اليابان | كوريا الجنوبية واليابان 2002

التاريخ: 14 يونيو 2002

الملعب: ملعب ناجاي - أوساكا - اليابان

الحضور الجماهيري: 45213 متفرجاً

لم يسبق لمنتخب اليابان تجاوز دور المجموعات قبل هذه النسخة، لكنه اقترب من التأهل بعد نتائجه أمام بلجيكا وروسيا، وكان بحاجة لتجنب الخسارة فقط أمام تونس.

أما المنتخب التونسي، فكان مطالباً بالفوز مع انتظار نتائج أخرى، بعدما حصد نقطة واحدة فقط.

وسيطر المنتخب الياباني على المباراة، ونجح هيرواكي موريشيما في افتتاح التسجيل مطلع الشوط الثاني، قبل أن يحسم ناكاتا الفوز برأسية بعد عرضية من دايسوكي إيتشيكاوا.

كوريا الجنوبية 2-1 توجو | ألمانيا 2006

التاريخ: 13 يونيو 2006

الملعب: فالدستاديون - فرانكفورت - ألمانيا

الحضور الجماهيري: 48000 متفرج

دخلت كوريا الجنوبية مونديال ألمانيا بطموحات كبيرة بعد إنجاز نسخة 2002، بينما كانت توجو تسجل ظهورها الأول في البطولة.

ورغم ترشيح كوريا الجنوبية للفوز، افتتح منتخب توجو التسجيل عبر محمد قادر في الدقيقة 31، مستفيداً من ارتباك الدفاع الكوري.

لكن دخول آن جونج هوان غيّر المباراة، إذ سجل لي تشون سو هدف التعادل من ركلة حرة، قبل أن يحرز آن جونج هدف الفوز، ليمنح كوريا الجنوبية أول انتصار لها في كأس عالم يقام خارج أرضها.

غانا 1-1 أستراليا | جنوب أفريقيا 2010

التاريخ: 19 يونيو 2010

الملعب: رويال بافوكينج - روستنبرج - جنوب أفريقيا

الحضور الجماهيري: 34812 متفرجاً

لا تزال مسيرة غانا في مونديال 2010 محفورة في الذاكرة، بعدما بلغت دور الثمانية وقدمت واحدة من أبرز مغامرات المنتخبات الأفريقية في كأس العالم.

وكادت غانا تتعثر أمام أستراليا، بعدما سجل بريت هولمان هدف التقدم للأستراليين في الدقيقة 11.

لكن غانا أدركت التعادل عبر أسامواه جيان من ركلة جزاء، عقب لمسة يد من هاري كيويل، الذي تعرض للطرد، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1، وهي النتيجة التي ساعدت غانا لاحقاً على بلوغ دور الـ16.

كوريا الجنوبية 2-4 الجزائر | البرازيل 2014

التاريخ: 22 يونيو 2014

الملعب: بيرا ريو - بورتو أليجري - البرازيل

الحضور الجماهيري: 42732 متفرجاً

حقق منتخب الجزائر واحداً من أبرز انتصاراته التاريخية عندما تغلب على كوريا الجنوبية 4-2 في مونديال البرازيل 2014، ليقترب من التأهل التاريخي إلى دور الـ16.

ودخل المنتخب الجزائري المباراة بعزيمة كبيرة بعد خسارته أمام بلجيكا، ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف خلال أول 38 دقيقة.

وسجل سون هيونج مين هدفاً لكوريا الجنوبية، قبل أن يحسم ياسين براهيمي المواجهة بهدف رائع، فيما أضاف كو جا تشول الهدف الثاني للمنتخب الكوري دون أن يمنع الخسارة.