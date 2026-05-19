«لومومبا».. وقفة تاريخية جديدة مرتقبة في كأس العالم



يستعد منتخب الكونغو الديمقراطية لاصطحاب مشجعه الشهير بـ«لومومبا» كعضو رسمي في وفد الفريق المشارك بكأس العالم لكرة القدم التي تنطلق الشهر المقبل بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



وطلب منتخب الكونغو الديمقراطية مشاركة المشجع، ووافق رئيس الاتحاد، فيليكس أنطوان تشيسكيدي تشيلومبو.



اسم المشجع الحقيقي هو ميشيل نكوكا، وقد اكتسب شهرة واسعة خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب.



وخلال مباريات الفريق بالبطولة القارية، وقف نكوكا بلا حراك في المدرجات، محاكياً تمثال باتريس لومومبا، رمز الاستقلال الكونغولي، الموجود في العاصمة كينشاسا، والذي اغتيل عام 1961.

ويؤازر نكوكا /49 عاماً/ منتخب بلاده بهذه الطريقة منذ أكثر من 10 سنوات.



وتعتزم الحكومة في الكونغو الديمقراطية التكفل بجميع نفقات نكوكا، كما سيتلقى المساعدة في الإجراءات الإدارية، مثل الحصول على التأشيرة.



ويشارك منتخب الكونغو الديمقراطية للمرة الثانية في كأس العالم، بعدما سبق له أن تواجد في نسخة عام 1974 تحت اسم (زائير)، حيث أوقعته قرعة مرحلة المجموعات في المجموعة الـ11 برفقة منتخبات البرتغال وكولومبيا وأوزبكستان.