كومان: هولندا تملك الجودة لمنافسة الكبار في المونديال

أكد رونالد كومان، مدرب منتخب هولندا، أن فريقه يمتلك الجودة الكافية لمنافسة أي منتخب في كأس العالم لكرة القدم، حتى وإن لم يكن ضمن أبرز المرشحين للتتويج باللقب.

وتستهل هولندا مشوارها في البطولة بمواجهة اليابان ضمن منافسات المجموعة السادسة، قبل أن تواجه السويد وتونس.

وتعد الأرجنتين، حاملة اللقب، وفرنسا بطلة كأس العالم 2018، وإسبانيا بطلة أوروبا، من أبرز المنتخبات المرشحة للتتويج بالنسخة المقبلة، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز، لكن كومان أبدى ثقته الكبيرة في قدرات منتخب بلاده.

وقال كومان، في مقابلة مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»: «قد لا يعتبرنا البعض من أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم، لكن قوة هولندا تكمن في قدرتها على هزيمة أي منتخب، لأن الجودة موجودة داخل الفريق».

وعاد المدرب الهولندي، البالغ من العمر 63 عامًا، إلى منصبه عام 2023، بعدما قاد لويس فان جال المنتخب إلى الدور ربع النهائي في نسخة قطر 2022.

وأضاف: «أعتقد أن هذا الفريق يسير في الطريق الصحيح. أريد أن يقول الناس إن فريقي يلعب بقوة كبيرة، وألا يتمكن أحد من القول إننا لم نبذل أقصى ما لدينا».

وتابع: «أريد من اللاعبين أن يظهروا الثقة والشخصية، وأن يدركوا نقاط قوتهم، مع احترام جميع المنافسين، حتى المنتخبات التي تصنف على أنها صغيرة، لأن كل مباراة تختلف عن الأخرى، ويجب تجنب أي مفاجآت».