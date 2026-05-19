نوير يعود لحراسة ألمانيا في مونديال 2026

ذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية أن مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، سيكون الحارس الأساسي لمنتخب ألمانيا في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ووفقًا لتقرير الصحيفة، أبلغ يوليان ناجلسمان، مدرب المنتخب الألماني، أوليفر باومان، حارس مرمى هوفنهايم، باستبعاده من التشكيلة الأساسية، وأن نوير، المتوج مع منتخب «الماكينات» بكأس العالم 2014، سيكون الحارس الأول للفريق.

وأوضحت التقارير أن باومان أكد لناجلسمان استعداده للبقاء ضمن القائمة كحارس بديل.

ومن المقرر أن يعلن ناجلسمان قائمة منتخب ألمانيا للمونديال، التي تضم 26 لاعبًا، الخميس المقبل، فيما سيكون نوير أبرز مفاجآت القائمة.

وكان حارس مرمى بايرن ميونخ قد اعتزل اللعب دوليًا عقب بطولة كأس أمم أوروبا «يورو 2024»، وكان من المنتظر أن يخلفه مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة السابق وجيرونا الحالي، لكنه تعرض لسلسلة من الإصابات طويلة الأمد.

وفي النهاية، اعتمد ناجلسمان على باومان خلال التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ورفض ناجلسمان ونوير الإدلاء بأي تصريحات واضحة بشأن هوية الحارس الأساسي للمنتخب الألماني.

وتعرض نوير لإصابة في ربلة الساق خلال مباراة بايرن ميونخ الأخيرة بالدوري الألماني أمام كولن، السبت الماضي، لكن صحيفة «بيلد» أكدت أن الإصابة ليست خطيرة، وأنه من المتوقع أن يكون جاهزًا للمشاركة في نهائي كأس ألمانيا أمام شتوتجارت السبت المقبل.