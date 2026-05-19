مواهب صنعت التاريخ مبكرًا في كأس العالم

على مدار تاريخ بطولة كأس العالم لكرة القدم، ظلت الأهداف اللحظات الأكثر إثارة التي تنتظرها الجماهير، لكن بعض هذه الأهداف اكتسبت قيمة خاصة لأنها جاءت من لاعبين في سن صغيرة للغاية.

فبينما يحتاج كثير من النجوم إلى سنوات طويلة للوصول إلى أكبر مسرح كروي في العالم، نجح عدد من المواهب الشابة في اقتحام البطولة مبكرًا وتسجيل أهدافهم الأولى وهم لا يزالون في مرحلة المراهقة، ليكتبوا أسماءهم في سجلات التاريخ منذ البداية.

ويظل الأسطورة البرازيلية بيليه الاسم الأبرز في هذه القائمة، إذ يحتفظ بلقب أصغر لاعب يسجل هدفًا في تاريخ المونديال حتى اليوم. فقد سجل هدفه الشهير بعمر 17 عامًا و239 يومًا خلال دور الثمانية بكأس العالم 1958 في السويد، عندما قاد منتخب البرازيل للفوز 1-0 على ويلز.

ولم يكن ذلك الهدف مجرد رقم قياسي، بل كان بداية انطلاقة أسطورية لأحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، حيث واصل بيليه تألقه في البطولة وساهم في تتويج البرازيل باللقب.

وفي المركز الثاني يأتي المكسيكي مانويل روزاس، الذي سجل هدفه بعمر 18 عامًا و93 يومًا خلال النسخة الأولى من البطولة عام 1930، في المباراة التي جمعت المكسيك والأرجنتين.

ورغم خسارة المكسيك المباراة بنتيجة 6-3، ظل هدف روزاس علامة تاريخية بوصفه أحد أصغر الهدافين في البطولة.

ومع تطور كرة القدم وازدياد سرعة اللعب وقوة المنافسة، استمرت المواهب الشابة في فرض نفسها على أكبر مسرح كروي في العالم.

وفي السنوات الأخيرة، شهدت البطولة ظهور عدد من النجوم الشباب الذين تمكنوا من دخول هذه القائمة المميزة.

ومن أبرز هؤلاء الإسباني جافي، الذي سجل هدفه بعمر 18 عامًا و110 أيام خلال فوز إسبانيا 7-0 على كوستاريكا في دور المجموعات بكأس العالم 2022 في قطر، ليصبح أحد أصغر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في تاريخ المونديال.

كما تضم القائمة النجم الإنجليزي السابق مايكل أوين، الذي أعلن عن نفسه بقوة في كأس العالم 1998 عندما سجل هدفه الأول بعمر 18 عامًا و190 يومًا خلال مواجهة رومانيا في دور المجموعات.

ورغم خسارة إنجلترا المباراة، أثبت أوين في تلك البطولة أنه أحد أبرز المواهب الهجومية في أوروبا آنذاك.

ومن بين الأسماء التي سطعت مبكرًا أيضًا الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سجل هدفه الأول في المونديال بعمر 18 عامًا و357 يومًا خلال فوز الأرجنتين الكبير 6-0 على صربيا والجبل الأسود في كأس العالم 2006.

وكان ذلك الهدف بداية مسيرة طويلة لميسي في البطولة، انتهت لاحقًا بتتويجه باللقب مع الأرجنتين في نسخة 2022 بقطر.

كما شهدت بطولة كأس العالم 2014 بروز اسم الأمريكي جوليان جرين، الذي سجل هدفًا تاريخيًا بعد دقيقتين فقط من دخوله أرض الملعب في مواجهة بلجيكا بدور الـ16، ليصبح أحد أصغر اللاعبين تسجيلًا في الأدوار الإقصائية.

وتضم القائمة أيضًا أسماء بارزة أخرى، مثل البلجيكي ديفوك أوريجي، الذي سجل هدف الفوز لمنتخب بلاده أمام روسيا في نسخة 2014، والإنجليزي جود بيلينجهام، الذي هز الشباك مع منتخب بلاده بعمر 19 عامًا و145 يومًا خلال مواجهة إيران في كأس العالم 2022.

ولا يمكن إغفال الفرنسي كيليان مبابي، الذي سجل هدفه الأول في المونديال بعمر 19 عامًا و183 يومًا خلال فوز فرنسا على بيرو في كأس العالم 2018، قبل أن يواصل تألقه ويقود منتخب بلاده إلى التتويج باللقب في البطولة نفسها.

وتضم قائمة أصغر الهدافين في تاريخ كأس العالم 25 لاعبًا من أجيال مختلفة، سجلوا أهدافهم الأولى في البطولة قبل بلوغهم عامهم الحادي والعشرين.

قائمة أصغر الهدافين في تاريخ كأس العالم: