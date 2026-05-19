«فيفا» يكشف عن تمائم كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» التمائم الرسمية لبطولة كأس العالم 2026، المقررة إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وذلك خلال حفل احتفالي كشف عن ثلاث شخصيات تعكس الهوية الثقافية لكل دولة مضيفة.

وتتمثل التمائم في الموظ «ميبل» ممثلًا لكندا، والجاغوار «زايو» ممثلًا للمكسيك، والنسر الأمريكي «كلاتش» ممثلًا للولايات المتحدة، حيث صُممت هذه الشخصيات لتجسد التنوع الثقافي والتراثي وروح الحيوية التي تتميز بها الدول الثلاث، إلى جانب إبراز القيم التي تعكسها كرة القدم، وفي مقدمتها الوحدة والشغف.

وأكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن هذه التمائم تضيف بعدًا ترفيهيًا وجماهيريًا مميزًا للبطولة، مشيرًا إلى أنها ستلعب دورًا محوريًا في خلق أجواء احتفالية غير مسبوقة خلال نسخة 2026، التي تعد الأكبر في تاريخ كأس العالم من حيث عدد المنتخبات المشاركة.

وفي خطوة تعكس توجه الاتحاد الدولي نحو تعزيز الحضور الرقمي، ستظهر التمائم الثلاث ضمن لعبة «أبطال فيفا» الإلكترونية، التي تندرج تحت مظلة الألعاب الرقمية للاتحاد، بهدف توسيع قاعدة جماهير كرة القدم وجذب فئة الشباب عبر منصات متعددة.

وتتميز اللعبة بطابع سريع مستوحى من كرة القدم الخماسية، حيث تتيح للمستخدمين تشكيل فرق تضم تمائم كأس العالم إلى جانب نجوم اللعبة وشخصيات خيالية من الأعمال الترفيهية، على أن يتم إطلاقها خلال عام 2026 على مختلف الأجهزة، بما في ذلك الهواتف الذكية ومنصات الألعاب.

كما تتواجد التمائم في لعبة «الدوري الخارق لكرة القدم» على منصة «روبلوكس»، مع توفير محتوى تفاعلي ومكافآت مستوحاة من شخصياتها، في إطار إستراتيجية تهدف إلى دمج الترفيه الرقمي مع تجربة البطولة.

ومن المنتظر أن تلعب التمائم دورًا بارزًا خلال منافسات كأس العالم، من خلال التفاعل مع الجماهير في المدن المستضيفة والمشاركة في الفعاليات المختلفة، لا سيما مع إقامة البطولة لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا، خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز 2026.

ويجسد «ميبل» روح كندا من خلال شخصية محبة للاستكشاف والتواصل الثقافي، مع شغف بحراسة المرمى، بينما يعكس «زايو» قوة وحيوية المكسيك من خلال أسلوب هجومي سريع داخل الملعب وارتباط عميق بالتقاليد المحلية خارجه.

أما «كلاتش»، فيمثل روح القيادة والطموح الأمريكية، حيث يتميز بالحماس والقدرة على تحفيز الآخرين داخل الملعب وخارجه.

وبذلك، يسعى الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى تقديم تجربة متكاملة تمزج بين الرياضة والترفيه والثقافة، عبر تمائم تخاطب الأجيال الجديدة وتعزز الطابع العالمي للبطولة.