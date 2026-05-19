نيمار يعود لقائمة البرازيل في مونديال 2026

أعلن المدرب كارلو أنشيلوتي، استدعاء نيمار إلى تشكيلة منتخب البرازيل المشاركة في كأس العالم 2026، ليمنح المهاجم المخضرم فرصة الظهور مجددًا على أكبر مسرح كروي بعد فترة طويلة من المعاناة مع الإصابات.

ويعود اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا، والهداف التاريخي للبرازيل، بعد غياب طويل بسبب سلسلة من الإصابات التي أبعدته عن الملاعب خلال معظم مشوار التصفيات، بينما تسعى البرازيل إلى حصد لقبها السادس في تاريخ كأس العالم.

وأثيرت الشكوك حول مشاركة نيمار في البطولة التي تستضيفها أمريكا الشمالية الشهر المقبل، بسبب جاهزيته البدنية، إذ شارك في 15 مباراة فقط مع سانتوس في مختلف المسابقات هذا الموسم.

واعتمد الإيطالي أنشيلوتي على أصحاب الخبرة في التشكيلة التي تستعد لمواجهة المغرب وهايتي واسكتلندا ضمن منافسات المجموعة الثالثة، إذ يعول على الثنائي فابينيو وكاسيميرو في خط الوسط، إلى جانب المدافع ماركينيوس.

وجاء على رأس القائمة فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، وزميله إندريك الذي قضى النصف الثاني من الموسم معارًا إلى أولمبيك ليون الفرنسي، إضافة إلى رافينيا جناح برشلونة.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر «ليفربول» - إديرسون «فناربخشه» - ويفرتون «جريميو».

الدفاع: أليكس ساندرو «فلامنجو» - بريمير «يوفنتوس» - دانيلو «فلامنجو» - دوجلاس سانتوس «زينيت» - جابرييل «أرسنال» - روجر إيبانيز «الأهلي» - ليو بيريرا «فلامنجو» - ماركينيوس «باريس سان جيرمان» - ويسلي «روما».

الوسط: برونو جيمارايش «نيوكاسل يونايتد» - كاسيميرو «مانشستر يونايتد» - دانيلو «بوتافوجو» - فابينيو «الاتحاد» - لوكاس باكيتا «فلامنجو».

الهجوم: إندريك «ليون» - جابرييل مارتينيلي «أرسنال» - إيجور تياجو «برنتفورد» - لويس هنريكي «زينيت» - ماتيوس كونيا «مانشستر يونايتد» - نيمار «سانتوس» - رافينيا «برشلونة» - رايان «بورنموث» - فينيسيوس جونيور «ريال مدريد».