شكوك حول جاهزية نجم برشلونة لمونديال 2026

أثار فيرمين لوبيز، نجم فريق برشلونة، الشكوك والمخاوف بشأن جاهزيته للمشاركة مع منتخب إسبانيا في كأس العالم 2026، التي ستقام خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، في تقرير لها اليوم الاثنين، أن هناك قلقًا بالغًا بشأن فيرمين لوبيز قبل كأس العالم، وذلك بعدما اضطر اللاعب للخروج بين شوطي مباراة فريقه أمام ريال بيتيس أمس الأحد.

وأضافت أن لاعب برشلونة لا يزال يعاني من آلام مستمرة صباح الاثنين، وسيخضع لفحوصات طبية مكثفة لتحديد مدى خطورة إصابته في مشط القدم اليمنى.

وأشارت إلى أنه إذا تبين أن اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا يعاني من كسر، فإن احتمالية غيابه عن كأس العالم ستكون كبيرة جدًا.

وساهم فيرمين في تتويج برشلونة بالثلاثية المحلية «الدوري وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني» في 2025، إضافة إلى ثنائية الدوري والسوبر الإسباني هذا الموسم.

وسيبدأ منتخب إسبانيا مشواره في مونديال 2026 بالمنافسة في المجموعة الثامنة، التي تضم أوروجواي والسعودية وكاب فيردي.