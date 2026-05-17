منع 2439 مشجعاً إنجليزياً من حضور كأس العالم 2026

ضاعفت وزارة الداخلية البريطانية أعداد المشجعين الإنجليز الممنوعين من السفر لحضور كأس العالم 2026 المقرر أن تبدأ الشهر المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وبدأت الداخلية البريطانية حملة صارمة في إطار التشديد على المشجعين من مثيري الشغب والموضوعين على قوائم المحرومين من حضور مباريات كرة القدم نتيجة أعمال شغب وعنف مرتبطة بكرة القدم.



وذكرت تقارير أنه تم إصدار قرارات منع من حضور كأس العالم المقبلة بحق 2439 مشجعاً إنجليزياً، حيث تضاعف الرقم مقارنة بمنع 1308 مشجعين خلال مونديال قطر عام 2022، إذ يعد هذا الرقم هو الأعلى منذ كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا عندما تم منع 3143 مشجعاً من السفر بسبب تورطهم في أعمال شغب.



وأكدت صحيفة «صن» أن السلطات طلبت من جميع الأشخاص الخاضعين لأوامر المنع تسليم جوازات سفرهم للشرطة، وذلك لضمان عدم مغادرتهم المملكة المتحدة أثناء إقامة كأس العالم، كما حذرت من أن أي شخص يحاول خرق هذه القيود قد يواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة 6 أشهر أو غرامة مالية.



وتولت وحدة شرطة كرة القدم المتخصصة في بريطانيا إعداد قائمة المشجعين الممنوعين، اعتماداً على سجلات الاعتقال والتوقيف داخل البلاد وخارجها، كما سيتم إدراج أسمائهم في قاعدة بيانات وطنية بالمطارات لمنعهم من مغادرة البلاد خلال فترة البطولة.



وتشتهر جماهير إنجليزية معروفة باسم «هوليغانز» بإثارتها للشغب منذ سنوات طويلة، ودائماً ما يتم إدراج أعداد كبيرة منها على قوائم الممنوعين من حضور البطولات الكبرى مثل كأس العالم أو كأس أمم أوروبا.