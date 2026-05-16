أوتشوا..«الرقصة» الأخيرة في مسرح الـ«أزتيك»



قال ​حارس مرمى المكسيك المخضرم، جييرمو أوتشوا، إنه يستمتع ‌بما يتوقع ​أن تكون آخر مرحلة في مسيرته مع المنتخب الوطني، إذ ينافس على حجز مكان في القائمة الرسمية، للمشاركة في كأس العالم للمرة السادسة على التوالي. وانضم الحارس المكسيكي (40 عاماً) الأسبوع الماضي إلى القائمة الأولية للمنتخب المكونة من 55 ⁠لاعباً، وتم تقديمها للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا».

وشارك أوتشوا في آخر خمس بطولات لكأس العالم، في أعوام 2006 و2010 و2014 و2018 و2022، رغم أنه لم يلعب في أول بطولتين.



وقال ‌أوتشوا للصحفيين: «أنا هنا في هذه المرحلة النهائية، وأقاتل لأننا، مثل جميع زملائي في الفريق، نريد جميعاً أن نكون في التشكيلة الأساسية يوم 11 يونيو».



وأضاف: «أنا متحمس وأستمتع ‌بذلك، وهذا هو الأهم، لأن هذه هي بلا شك ‌مرحلتي الأخيرة هنا».



وقال أوتشوا، ‌الذي يلعب لفريق ليماسول المنافي في الدوري القبرصي، إنه كان يعلم أن التحدي ​سيكون صعباً نظراً ‌لعمره، وندرة الوصول إلى ​ست مشاركات في بطولات كأس ⁠العالم.



وأشار: «أشعر بالقوة الجسدية والذهنية، مع الرغبة في المشاركة في كأس عالم أخرى، لأنني أعلم أني ما زلت قادراً على ​المساهمة ⁠في أرض الملعب».



يتعين على ⁠مدرب المكسيك، خافيير أجيري، الإعلان عن تشكيلته النهائية المكونة من 26 لاعباً بحلول الأول من يونيو. وقال أوتشوا، إن ⁠الجدل حول الاختيارات أمر لا مفر منه، لكنه حث على الوحدة في الوقت الذي تستعد فيه المكسيك لاستضافة البطولة بالاشتراك مع الولايات المتحدة وكندا.



تستهل المكسيك مشوارها في كأس العالم على استاد الـ«أزتيك» التاريخي بمواجهة جنوب أفريقيا يوم 11 يونيو، ضمن المجموعة الأولى، التي تضم أيضاً كوريا الجنوبية وجمهورية التشيك. وتواجه المكسيك كوريا الجنوبية ​يوم 18 يونيو، وجمهورية التشيك يوم 24 يونيو.



وقبل البطولة من المقرر أن تخوض المكسيك مباريات ودية أمام غانا في 22 مايو، وأستراليا في 30 مايو، ​وصربيا في الرابع من يونيو.