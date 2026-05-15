تونس تبعد ساسي ومرياح عن تشكيلة المونديال



غاب القائد فرجاني ساسي والمدافع ​الأساسي ياسين مرياح عن تشكيلة المنتخب التونسي التي أعلنها المدرب ‌صبري لموشي، ​اليوم الجمعة، استعداداً لكأس العالم لكرة القدم 2026 التي تنطلق الشهر المقبل.



وقرر لموشي استبعاد ساسي، الذي خاض 101 من المباريات مع تونس، ومرياح، الذي خاض 95 مباراة دولية، من التشكيلة.



وبعد تعيينه في يناير الماضي بعد إقالة سامي الطرابلسي إثر الخروج من ⁠دور الستة عشر لكأس الأمم الأفريقية، أجرى لموشي تغييرات جذرية على تشكيلته الأولى في مارس.



في ذلك الوقت، لم يكشف لموشي ما إذا كان يستغل وديتي هايتي وكندا لتقييم خيارات بديلة ‌أم أنه يسعى إلى بناء فريق جديد.



وتشير تشكيلة اليوم الجمعة إلى مزيج من الخيارين، إذ ضمت خليل العياري (21 عاماً) والشاب ريان اللومي.



ووقع العياري ‌عقداً مع باريس سان جيرمان، لكنه لم ينضم ‌بعد إلى تشكيلة الفريق الأول، في حين لم يشارك اللومي أساسياً ‌سوى في مباراتين في الدوري ‌الأمريكي مع فريق فانكوفر وايتكابس.

ولعب اللومي (18 عاماً)، والمولود في كندا، في وقت سابق من هذا العام ​مع بلد مولده ‌وديا أمام غواتيمالا.



وتضم ​تشكيلة تونس أيضاً لاعب الوسط ⁠راني خضيرة (32 عاماً)، والذي فاز شقيقه سامي بكأس العالم مع ألمانيا في عام 2014. وكان راني قد رفض في السابق عروضا من تونس ​للعب باسمها، ⁠لكنه غيّر جنسيته الرياضية ⁠في مارس وشارك لأول مرة معها.



ويخوض المنتخب التونسي مباراتين وديتين أمام منتخب النمسا في أول يونيو ومنتخب بلجيكا في السادس من ⁠نفس الشهر ضمن استعداداته الأخيرة قبل انطلاق كأس العالم.



وفي مشاركتها السابعة في البطولة، تلعب تونس في المجموعة السادسة بكأس العالم التي تضم السويد واليابان وهولندا.