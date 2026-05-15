اليابان تكشف قائمتها لكأس العالم 2026

استدعى المدرب هاجيمي مورياسو، المدير الفني لمنتخب اليابان، المدافع السابق لنادي أرسنال تاكيهيرو تومياسو إلى قائمة المنتخب المشاركة في كأس العالم لكرة القدم، رغم غيابه عن «الساموراي» لما يقرب من عامين بسبب سلسلة من الإصابات المتكررة.

وانضم قلب الدفاع، الذي يلعب حاليًا في صفوف أياكس الهولندي بعد فسخ عقده بالتراضي مع أرسنال العام الماضي، إلى التشكيلة المكونة من 26 لاعبًا، التي أعلنها مورياسو في طوكيو اليوم الجمعة.

وكان آخر ظهور لتومياسو مع منتخب اليابان في مباراة بتصفيات كأس العالم أمام سوريا يوم 11 يونيو 2024، كما جرى استدعاؤه خلال فترة التوقف الدولي في مارس الماضي، قبل أن يغادر المعسكر بسبب الإصابة.

وشهدت القائمة أيضًا وجود لاعب وسط ليفربول واتارو إندو، رغم معاناته من موسم مليء بالإصابات، بالإضافة إلى الظهير المخضرم يوتو ناجاتومو، البالغ من العمر 39 عامًا.

في المقابل، غاب لاعب وسط برايتون كاورو ميتوما بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية تعرض لها خلال مواجهة ولفرهامبتون في وقت سابق من الشهر الحالي.

وتستهل اليابان مشاركتها الثامنة في نهائيات كأس العالم بمواجهة هولندا في دالاس يوم 14 يونيو المقبل، قبل أن تواجه تونس يوم 20 يونيو، ثم السويد يوم 25 يونيو، ضمن منافسات المجموعة السادسة.

ووصلت اليابان إلى دور الـ16 في آخر نسختين من كأس العالم، بعدما خسرت أمام بلجيكا في نسخة 2018، ثم أمام كرواتيا بركلات الترجيح في مونديال قطر 2022.

وسيشارك مورياسو في البطولة للمرة الثانية مدربًا لمنتخب اليابان.

تشكيلة اليابان لكأس العالم:

حراسة المرمى: زيون سوزوكي، توموكي هاياكاوا، كيسوكي أوساكو.

الدفاع: يوتو ناجاتومو، شوجو تانيجوتشي، كو إيتاكورا، تسويوشي واتانابي، تاكيهيرو تومياسو، هيروكي إيتو، أيومو سيكو، يوكيناري سوجاوارا، جونوسكي سوزوكي.

الوسط والهجوم: واتارو إندو، جونيا إيتو، دايتشي كامادا، كوكي أوجاوا، دايزن مايدا، ريتسو دوان، أياسي أويدا، آو تاناكا، كيتو ناكامورا، كايشو سانو، تاكيفوسا كوبو، يويتو سوزوكي، كينتو شيوجاي، كيسوكي جوتو.