إعلان قائمة فرنسا لكأس العالم على طريقة «تترات الأفلام» (فيديو)

أعلن ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا لكرة القدم، قائمة «الديوك» المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، التي تنطلق يونيو المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وجاء الإعلان عن قائمة فرنسا عبر حساب منتخب «الديوك» على منصة «إكس» بطريقة جديدة ومبتكرة وغير تقليدية، من خلال فيديو مستوحى من مقدمات الأفلام السينمائية «تترات البداية»، وهو ما حظي بتفاعل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب «بوستر» ظهر وكأنه ملصق لفيلم يحمل عنوان «القائمة».

وتضمن الفيديو لقطات للاعبي المنتخب الفرنسي المختارين، مع ظهور اسم كل لاعب في مشهد مميز، وكأنه جزء من فيلم سيعرض على شاشة السينما، إلى جانب تقسيم عناصر المنتخب إلى خطوط الدفاع والوسط والهجوم.

وظهر نجوم المنتخب الفرنسي، أمثال كيليان مبابي وماركوس تورام وعثمان ديمبيلي، بطريقة توحي بأنهم أبطال عمل سينمائي ضخم يستعد للدراما والأكشن في كأس العالم.

وضمت قائمة فرنسا للمونديال:

حراسة المرمى: مايك مينيان، روبن ريسر، وبريس سامبا.

الدفاع: لوكاس دين، مالو غوستو، لوكاس هيرنانديز، ثيو هيرنانديز، إبراهيما كوناتي، جول كوندي، ماكسينس لاكروا، ويليام صليبا، ودايوت أوباميكانو.

الوسط: نغولو كانتي، مانو كوني، أدريان رابيو، أوريليان تشواميني، ووارن زائير إيمري.

الهجوم: ماغني أكليوش، برادلي باركولا، ريان شرقي، ديزيريه دوي، جان فيليب ماتيتا، كيليان مبابي، ميكايل أوليسي، وماركوس تورام.

وشهدت القائمة غياب إدواردو كامافينغا بسبب تراجع مستواه، كما يغيب عنها أنطوان غريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد.

ويلعب المنتخب الفرنسي ضمن المجموعة التاسعة إلى جانب منتخبات السنغال والعراق والنرويج.