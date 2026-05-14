أنشيلوتي يرمي الكرة في ملعب نيمار قبل المونديال



نفى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل المزاعم التي تقول بأنه مدرب يجيد التعامل مع اللاعبين بشكل شخصي فقط، مشدداً على أنه يعرف جيداً جميع الأمور الخططية في اللعب، كما ناقش فرص المخضرم نيمار في الانضمام لقائمة البرازيل لكأس العالم 2026.



وتحدث أنشيلوتي في حوار مطول مع صحيفة «غارديان» البريطانية، ليتطرق إلى صفاته كمدرب، والتغييرات التي طرأت على كرة القدم منذ أن كان لاعباً، وكذلك دوره الحالي كمدرب للبرازيل.



واستبعد أنشيلوتي فكرة الابتعاد عن كرة القدم عما قريب، حيث قال: «لا يمكنني أن أعيش دون كرة القدم، فإن ابتعدت عن المستطيل الأخضر، سأكون مشجعاً، وأشاهد المباريات».



وأضاف: «بالنسبة لي، مشاهدة المباريات في التلفاز ليست عملاً، إنها متعة، أنا حقاً أحب السينما، وبالنسبة لي كرة القدم مثل مشاهدة فيلم، فكلاهما نفس الشعور، وفي الوقت الذي سأتوقف فيه عن العمل في كرة القدم، سأظل مشاهداً بنفس الطريقة، دون أي مشاكل».



وسألت صحيفة «غارديان» أنشيلوتي عن السبب الذي يجعله في رأيه متفوقاً على معظم المدربين الآخرين في العالم، فأجاب: «لا أعرف حقاً، ربما يكون ذلك بسبب أسلوبي، وطريقة تعاملي مع اللاعبين، والاحترام الذي أمنحه لهم كأشخاص. أولي أهمية كبيرة لبناء تلك العلاقات الشخصية».



وقال: «وظيفة المدرب صعبة للغاية، لأنه يتعين عليك إدارة أمور كثيرة، هناك العلاقة مع اللاعبين، ومع النادي، ومع الصحافة، ومع الجماهير، هناك جوانب عديدة لهذه الوظيفة يجب إدارتها. وأكثرها تحدياً، هي العلاقة مع الناس، وهي أيضاً الأهم».



وكثيراً ما يوصف أنشيلوتي بأنه مدرب يعول على علاقته باللاعبين أكثر من كونه تكتيكياً ثورياً، لكن هذا شعور لا يتفق معه المدرب: «أنا لا أفوز بالألقاب فقط بسبب علاقتي باللاعبين»، كما أكد.



وعن موقف نيمار نجم سانتوس من المشاركة في قائمة المونديال قال أنشيلوتي: «استدعاء نيمار يعتمد عليه وحده، يعتمد على ما يُظهره اللاعب على أرض الملعب. هذا معيار واضح للغاية، ولا يقتصر على نيمار فقط. مع معظم اللاعبين، نحتاج إلى تقييم الموهبة واللياقة البدنية. أما مع نيمار، فنحن نحتاج فقط إلى تقييم لياقته البدنية، لأن موهبته لا جدال فيها. الأمر يعتمد عليه، وليس عليّ».